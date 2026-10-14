Ινδία: 13 παιδιά νεκρά από ανατροπή πλοιαρίου στον ποταμό Γάγγη – Έξι διασωθέντες

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στον ποταμό Γάγγη, στην ανατολική Ινδία, μετά την ανατροπή πλοιαρίου το βράδυ της Τρίτης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο αριθμός των επιβαινόντων παραμένει άγνωστος, ενώ έξι άνθρωποι έχουν διασωθεί.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Βαϊσάλι, στο κρατίδιο Μπιχάρ. Όλα τα θύματα ήταν παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, τα οποία κατευθύνονταν προς τον χώρο ενός φεστιβάλ, όπως διευκρίνισε η αξιωματούχος Βάρσα Σινγκ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India (PTI).

#WATCH | Hajipur, Bihar: The State Disaster Response Force (SDRF) has launched a massive search and rescue operation in the Ganga River following the capsizing of an overcrowded boat near Rampur Shyamchand village in the Raghopur constituency late Tuesday evening. At least 13 children died in the incident. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αγαπηδάκη: Δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Έως 8 δόσεις για 43.500 δικαιούχους — ANI (@ANI) October 14, 2026

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σουμπόντ Κουμάρ, δήλωσε στο Reuters ότι έξι άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί πόσοι επέβαιναν στο πλοιάριο.

Τη θλίψη του για την απώλεια των παιδιών εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες που πενθούν σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν», ανέφερε στο μήνυμά του.