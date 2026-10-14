Ινδία: 13 παιδιά νεκρά από ανατροπή πλοιαρίου στον ποταμό Γάγγη – Έξι διασωθέντες

Δεκατρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν ανατράπηκε πλοιάριο στον ποταμό Γάγγη, στην Ινδία, ενώ κατευθύνονταν προς χώρο φεστιβάλ. Έξι άνθρωποι διασώθηκαν και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στον ποταμό Γάγγη, στην ανατολική Ινδία, μετά την ανατροπή πλοιαρίου το βράδυ της Τρίτης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο αριθμός των επιβαινόντων παραμένει άγνωστος, ενώ έξι άνθρωποι έχουν διασωθεί.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Βαϊσάλι, στο κρατίδιο Μπιχάρ. Όλα τα θύματα ήταν παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, τα οποία κατευθύνονταν προς τον χώρο ενός φεστιβάλ, όπως διευκρίνισε η αξιωματούχος Βάρσα Σινγκ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India (PTI).

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σουμπόντ Κουμάρ, δήλωσε στο Reuters ότι έξι άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί πόσοι επέβαιναν στο πλοιάριο.

Τη θλίψη του για την απώλεια των παιδιών εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες που πενθούν σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν», ανέφερε στο μήνυμά του.

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