Αγία Βαρβάρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα στην προσπάθεια να αποφύγει φορτηγάκι που έκανε όπισθεν

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Σε τσιμεντένια κολώνα προσέκρουσε αυτοκίνητο το βράδυ της Τρίτης (13/10), περίπου στις 20:00, στη συμβολή των οδών Μαρίνου Αντύπα και Συγγρού, στην Αγία Βαρβάρα, όταν ο οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει φορτηγάκι που έκανε όπισθεν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα proodeutiki.gr, το Ι.Χ. κινούνταν κανονικά στην οδό Μαρίνου Αντύπα, όταν ένα κόκκινο φορτηγάκι, κάνοντας όπισθεν από την οδό Συγγρού, βρέθηκε κάθετα στην πορεία του και του έκλεισε τον δρόμο. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέληξε πάνω στην κολώνα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα.

Τα δύο οχήματα δεν ήρθαν σε επαφή, με αποτέλεσμα το φορτηγάκι να μην υποστεί καμία ζημιά.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου εξέτασε τον συνοδηγό του Ι.Χ. Δεν διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός και το ασθενοφόρο αποχώρησε.