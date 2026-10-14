Αγία Βαρβάρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα στην προσπάθεια να αποφύγει φορτηγάκι που έκανε όπισθεν

Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολώνα της ΔΕΗ, όταν ο οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει φορτηγάκι που έκανε όπισθεν. Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός.

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Αγία Βαρβάρα, Τροχαίο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τσιμεντένια κολώνα προσέκρουσε αυτοκίνητο το βράδυ της Τρίτης στην Αγία Βαρβάρα, στη συμβολή των οδών Μαρίνου Αντύπα και Συγγρού.
  • Ο οδηγός του Ι.Χ. επιχείρησε να αποφύγει φορτηγάκι που έκανε όπισθεν και βρέθηκε κάθετα στην πορεία του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.
  • Τα δύο οχήματα δεν ήρθαν σε επαφή, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Δεν διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός στον συνοδηγό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε τσιμεντένια κολώνα προσέκρουσε αυτοκίνητο το βράδυ της Τρίτης (13/10), περίπου στις 20:00, στη συμβολή των οδών Μαρίνου Αντύπα και Συγγρού, στην Αγία Βαρβάρα, όταν ο οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει φορτηγάκι που έκανε όπισθεν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα proodeutiki.gr, το Ι.Χ. κινούνταν κανονικά στην οδό Μαρίνου Αντύπα, όταν ένα κόκκινο φορτηγάκι, κάνοντας όπισθεν από την οδό Συγγρού, βρέθηκε κάθετα στην πορεία του και του έκλεισε τον δρόμο. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέληξε πάνω στην κολώνα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα.

Τα δύο οχήματα δεν ήρθαν σε επαφή, με αποτέλεσμα το φορτηγάκι να μην υποστεί καμία ζημιά.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου εξέτασε τον συνοδηγό του Ι.Χ. Δεν διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός και το ασθενοφόρο αποχώρησε.

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