Ιαπωνία: Αίτημα στη Ρωσία για δίκαιη μεταχείριση δημοσιογράφου που συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την άμεση παροχή πληροφοριών για τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία, ζήτησε το Τόκιο από τις ρωσικές αρχές, καλώντας τις παράλληλα να διασφαλίσουν τη δίκαιη και αμερόληπτη μεταχείρισή του.

Το αίτημα υποβλήθηκε μέσω της ιαπωνικής πρεσβείας στη Μόσχα και του Γενικού Προξενείου στο Γιούζνο-Σαχαλίνσκ, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Η ιαπωνική πρεσβεία στη Μόσχα και το Γενικό Προξενείο στο Γιούζνο-Σαχαλίνσκ υπέβαλαν αίτημα στις ρωσικές αρχές για την άμεση παροχή πληροφοριών, καθώς και για ανθρωπιστική εξέταση και δίκαιη και αμερόληπτη μεταχείριση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: AFP