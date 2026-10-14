Ιαπωνία: Αίτημα στη Ρωσία για δίκαιη μεταχείριση δημοσιογράφου που συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία

Η Ιαπωνία απευθύνθηκε στις ρωσικές αρχές μέσω των διπλωματικών της αποστολών στη Μόσχα και στο Γιούζνο-Σαχαλίνσκ, ζητώντας πληροφορίες και δίκαιη μεταχείριση για δημοσιογράφο που συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία.

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Διεθνή Νέα

Ιάπωνας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την άμεση παροχή πληροφοριών για τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία, ζήτησε το Τόκιο από τις ρωσικές αρχές.
  • Το αίτημα υποβλήθηκε μέσω της ιαπωνικής πρεσβείας στη Μόσχα και του Γενικού Προξενείου στο Γιούζνο-Σαχαλίνσκ.
  • Παράλληλα, η Ιαπωνία κάλεσε τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν «ανθρωπιστική εξέταση και δίκαιη και αμερόληπτη μεταχείριση» του συλληφθέντος δημοσιογράφου.

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Την άμεση παροχή πληροφοριών για τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία, ζήτησε το Τόκιο από τις ρωσικές αρχές, καλώντας τις παράλληλα να διασφαλίσουν τη δίκαιη και αμερόληπτη μεταχείρισή του.

Το αίτημα υποβλήθηκε μέσω της ιαπωνικής πρεσβείας στη Μόσχα και του Γενικού Προξενείου στο Γιούζνο-Σαχαλίνσκ, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Η ιαπωνική πρεσβεία στη Μόσχα και το Γενικό Προξενείο στο Γιούζνο-Σαχαλίνσκ υπέβαλαν αίτημα στις ρωσικές αρχές για την άμεση παροχή πληροφοριών, καθώς και για ανθρωπιστική εξέταση και δίκαιη και αμερόληπτη μεταχείριση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: AFP

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