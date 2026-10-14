Αναστασία: Η αποθέωση στην Αυστραλία και το τραγούδι του Παντελίδη που θα κυκλοφορήσει

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Η 23χρονη Ελληνίδα γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν έχει σύνορα.

Το 2024 είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση με τέσσερις sold-out συναυλίες στην πρώτη της αυστραλιανή περιοδεία.

Η Αναστασία το 2026 επέστρεψε, πρόσθεσε το Μπρίσμπεϊν και το Ντάργουιν και ξεπέρασε ξανά τα δικά της ρεκόρ! Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Μπρίσμπεϊν, Ντάργουιν και Αδελαΐδα υποδέχτηκαν μια καλλιτέχνιδα που πλέον δεν χρειάζεται συστάσεις.

Δύο sold-out αυστραλιανές περιοδείες, μία sold-out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική και συνεχείς sold-out εμφανίσεις στην Ευρώπη συνθέτουν μια διεθνή πορεία που ελάχιστοι μπορούν να παρουσιάσουν σε τόσο νεαρή ηλικία.

Σε κάθε πόλη, άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων γνώριζαν την Αναστασία, αναζητούσαν τις συναυλίες της και ήθελαν να τη συναντήσουν.

Πίσω από αυτές τις εκρηκτικές εμφανίσεις βρέθηκε ένα μουσικό σύνολο που θα μπορούσε να σταθεί στις μεγαλύτερες ελληνικές σκηνές. Ο Ανδρέας Καραντίνης, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού της γενιάς του, με σημαντική διαδρομή δίπλα σε μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, καθήλωσε με την εκρηκτική τεχνική και τις μοναδικές πενιές του.

Ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου, αρχηγός της ορχήστρας, καρδιά και ψυχή της σκηνής και στενός συνεργάτης του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, έφερε στις εμφανίσεις πάθος, ιστορία και μια συγκίνηση που δεν αντιγράφεται. Ο Δημήτρης Τσιβγούλης, εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, πρόσθεσε τη δική του δεξιοτεχνία και ξεχωριστή μουσική ταυτότητα.

Δίπλα τους, η εξαιρετικά ταλαντούχα ορχήστρα της Αναστασίας και η κορυφαία ομάδα τεχνικών, που με αφοσίωση, επαγγελματισμό και αμέτρητες ώρες δουλειάς δημιούργησαν μια παραγωγή αντάξια της επιτυχίας της.

Ξεχωριστή παρουσία στην περιοδεία είχαν και οι δύο καλλιτέχνες που άνοιγαν τις συναυλίες: ο Μηνάς Τσίγκος, η χαρακτηριστική φωνή του συγκροτήματος 1550, και ο Παντελής Γατανάς, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός πίσω από την επιτυχία «Σπάστε Τα», με ακόμη περισσότερες μουσικές εκπλήξεις να βρίσκονται στα σκαριά.

Δύο καλλιτέχνες με τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα, που έδιναν από την πρώτη στιγμή τον παλμό στις μεγάλες βραδιές της Αναστασίας.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, δεν βρισκόταν πάνω στη σκηνή!

Η Αναστασία ταξίδεψε στην Αυστραλία έχοντας μαζί της ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό φορητό στούντιο, όπου ηχογράφησε το νέο της άλμπουμ διασκευών, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Πρώτο single, το αγαπημένο «Κόψε Με Στα Δύο» του Παντελή Παντελίδη, σε μια νέα ερμηνεία που αναμένεται να συζητηθεί.