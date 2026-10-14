Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν: «Η σχέση μου με αυτόν τον σύλλογο είναι άρρηκτη»

Στην ιδιαίτερη σχέση του με την Παρτιζάν, στα συναισθήματα που του προκάλεσε η επιστροφή στο Βελιγράδι και στη μέχρι τώρα πορεία του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, μετά τη νίκη των «πρασίνων» με 72-55 επί της σερβικής ομάδας, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αήττητό του στη διοργάνωση, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Μετά τις τέσσερις εντός έδρας επιτυχίες στο «Telekom Center Athens», η ομάδα της Αθήνας επικράτησε και στην πρώτη εκτός έδρας αναμέτρησή της, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-0.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ομάδας του, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην επίθεση.

«Είναι το πρώτο ματς για εμάς εκτός έδρας, απέναντι στην Παρτιζάν. Πάντα υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα. Κάναμε καλό παιχνίδι αμυντικά, αλλά το χειρότερό μας επιθετικά. Το σημαντικό είναι η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και το ματς με τη Χάποελ».

«Η Παρτιζάν μου έχει δώσει τα πάντα»

Η επιστροφή του στο Βελιγράδι αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα της συνέντευξης Τύπου, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να αναφέρεται στην υποδοχή των φιλάθλων και στους δεσμούς που εξακολουθεί να διατηρεί με την πρώην ομάδα του.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς βίωσε την επιστροφή του στη σερβική πρωτεύουσα, δήλωσε:

«Δεν είναι εύκολη αυτή η κατάσταση, αλλά προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς. Όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο και η υποδοχή που μου επιφύλαξαν οι οπαδοί δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Με άγγιξαν βαθιά και με συγκλόνισαν. Ωστόσο, όταν παίρνω αποφάσεις, τις σκέφτομαι πολύ καλά πριν καταλήξω σε αυτές. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό».

Για το αν υπάρχει κάτι που δεν έχει ειπωθεί σχετικά με την αποχώρησή του από την Παρτιζάν, ο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε:

«Δεν έχω κανέναν λόγο να επιστρέφω σε όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Η σχέση μου με αυτόν τον σύλλογο είναι άρρηκτη και θα παραμείνει έτσι για πάντα. Μπορώ να επαναλάβω ότι στα τεσσεράμισι χρόνια που πέρασα εδώ ένιωσα υπέροχα και είμαι περήφανος γι’ αυτό.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες η Παρτιζάν να γίνει μόνιμο μέλος της Euroleague και το εύχομαι πραγματικά. Θα ήμουν πανευτυχής αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Η Παρτιζάν, ως σύλλογος, το αξίζει εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τελικά θα το καταφέρει».

Σε ερώτηση για το αν αισθάνεται ότι η Παρτιζάν του οφείλει κάτι ή αν εκείνος χρωστά στον σύλλογο, απάντησε:

«Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Όλοι όσοι βρίσκονταν εδώ μαζί μου γνωρίζουν πόσο πολύ έδωσα τον εαυτό μου. Δεν έχω κανένα παράπονο από την Παρτιζάν. Είναι ένας σύλλογος που λατρεύω. Το σημαντικότερο είναι η Παρτιζάν. Όλοι εμείς είμαστε περαστικοί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να ειπωθεί. Ο σύλλογος έχει προσφέρει πολλά σε προπονητές, παίκτες και διοικητικά στελέχη και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τις αναφορές ότι αρνήθηκε να παραλάβει δώρο από την Παρτιζάν.

«Δεν γνωρίζω ποια Μέσα ενημέρωσης γράφουν αυτά τα πράγματα και τι ακριβώς αναφέρουν. Κάποιοι με ενημέρωσαν σχετικά και τους είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Η Παρτιζάν μου έχει δώσει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να μου προσφέρει τίποτα περισσότερο. Έτσι αισθάνομαι και έτσι θα αισθάνομαι πάντα. Κανείς δεν μπορεί να μου το στερήσει αυτό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα συναισθήματά του όταν εμφανίστηκε στο γήπεδο ως προπονητής αντίπαλης ομάδας, ενώ σχολίασε και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν προηγούμενες δηλώσεις του.

«Τα Μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν δηλώσεις και κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ότι είπα πως αυτό δεν είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Εγώ είπα ότι τα προσωπικά ζητήματα δεν μπορούν να μπαίνουν πάνω από τα συμφέροντα της ομάδας. Αν κάποιος επιλέγει να βάλει έναν τέτοιο τίτλο, αυτό λέει περισσότερα για εκείνον παρά για εμένα. Φυσικά και το παιχνίδι είναι σημαντικό. Και το συναίσθημα όταν βγαίνεις στο γήπεδο είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτοί είναι οι δικοί μου άνθρωποι, άνθρωποι με τους οποίους έχω ζήσει τόσα πολλά. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, οι οπαδοί συνεχίζουν να τραγουδούν. Όσο οι φίλαθλοι είναι έτσι και συνεχίζουν να στηρίζουν τους παίκτες, η Παρτιζάν θα παραμένει ο καλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη».

Η πορεία του Παναθηναϊκού και η διαχείριση της πίεσης

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στην αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού και στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον σύλλογο, με τον Ομπράντοβιτς να επισημαίνει ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμη στην αρχή της σεζόν.

«Πρέπει να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι εργάζομαι σε έναν σύλλογο που μου έχει δώσει τη δυνατότητα να ασχολούμαι αποκλειστικά και μόνο με όσα συμβαίνουν στο παρκέ. Δίπλα μου βρίσκονται πολλοί νέοι άνθρωποι, γεμάτοι ενέργεια, και έχω ξεκαθαρίσει σε όλους ότι βρισκόμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε πως οι παίκτες θα σκέφτονται μόνο το μπάσκετ. Αποκλειστικά και μόνο το παρκέ. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Όλα βρίσκονται ακόμη στην αρχή. Έχουν περάσει μόλις πέντε αγωνιστικές και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας».

Όσον αφορά την πίεση και τις εκτιμήσεις για τις ομάδες που θεωρούνται φαβορί, υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένος στην καθημερινή δουλειά και στη συνεργασία με τους παίκτες του.

«Όλοι έχουν δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους, να ορίζουν φαβορί και να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις. Εγώ δεν δίνω σημασία σε αυτά. Κοιτάζω όσα συμβαίνουν στο παρκέ και συνεργάζομαι με ανθρώπους που είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στη δουλειά τους. Όσον αφορά την πίεση, σε όποια ομάδα κι αν εργάστηκα, η κατάσταση ήταν πάντα ίδια. Δεν μπορείς να αποφύγεις όσα σχολιάζει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου και στους παίκτες μου. Μαζί προσπαθούμε να βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις για την ομάδα και για κάθε παίκτη ξεχωριστά».

Η συνεργασία με Μπατίστ και Διαμαντίδη

Ο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε ακόμη στην παρουσία των Μάικ Μπατίστ και Δημήτρη Διαμαντίδη στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, εξηγώντας τη φιλοσοφία που επιδιώκει να εφαρμόσει στον σύλλογο.

«Είναι άνθρωποι που αγαπώ, σέβομαι και με τους οποίους έχω συνεργαστεί για πολλά χρόνια. Ο Μάικ έχει ήδη εξελιχθεί σε έναν πολύ σοβαρό προπονητή. Η βοήθειά του είναι εμφανής σε κάθε στιγμή, καθώς δουλεύει με τους ψηλούς παίκτες. Από τους προπονητές μέχρι τους γυμναστές και τους φυσιοθεραπευτές, όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή ήταν η δική μου ιδέα και ο Παναθηναϊκός την αποδέχθηκε: να γίνουμε ξανά μία οικογένεια.

Υπάρχει κάτι που πραγματικά με κάνει πολύ περήφανο. Το Σάββατο αγωνιστήκαμε απέναντι στον Προμηθέα στην Πάτρα και η Κυριακή ήταν ημέρα ξεκούρασης. Κι όμως, όλοι οι άνθρωποι του επιτελείου βρίσκονταν στο ΟΑΚΑ. Για εμάς δεν υπάρχει ρεπό. Κάποιοι παίκτες ήρθαν για να δουλέψουν, άλλοι όχι, αλλά αυτή ακριβώς είναι η νοοτροπία που ήθελα να δημιουργήσω. Και κατάφερα να την περάσω στην ομάδα χάρη στον πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε όσα του ζήτησα. Οι οπαδοί είναι οι πιο σημαντικοί και έχουν αναγνωρίσει αυτή την προσπάθεια».

Όσα είπε για τον Κάρλικ Τζόουνς και τη φετινή Παρτιζάν

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης Τύπου, ο προπονητής των «πρασίνων» μίλησε για τον Κάρλικ Τζόουνς, εκφράζοντας την εκτίμησή του τόσο για τις αγωνιστικές ικανότητες όσο και για τον χαρακτήρα του.

«Τον ευχαρίστησα για όσα είπε και του ξεκαθάρισα ότι αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο για εκείνον. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, αλλά πάνω απ’ όλα ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας και θα συνεχίσει να είναι. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να προπονήσω έναν τέτοιο άνθρωπο και αθλητή».

Τέλος, κλήθηκε να αξιολογήσει την αγωνιστική κατάσταση της Παρτιζάν και αναφέρθηκε στην αμυντική λειτουργία, στο κλίμα που επικρατεί στην ομάδα και στη δουλειά του προπονητή της, Πεναρόγια.

«Η Παρτιζάν παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα. Διαθέτει πολύ καλή άμυνα, αγωνίζεται με μεγάλο ενθουσιασμό και μπορεί κανείς να διακρίνει ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας για το παιχνίδι, παρακολούθησα όλους τους αγώνες της, ακόμη και το τουρνουά στην Αθήνα. Είπα στον Πεναρόγια ότι του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Η ομάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Έχουν ορισμένους τραυματίες και χρειάζονται έναν ακόμη παίκτη, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Τους εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα».