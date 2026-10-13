Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 55-72: Πέρασε από το Βελιγράδι με οδηγό την άμυνα και έκανε το 5/5 στη Euroleague

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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτίζαν στην «Beogradska Arena» και διατήρησε το απόλυτο στη Euroleague, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Καθοριστικό στοιχείο για τους «πράσινους» αποτέλεσε η αμυντική λειτουργία τους, καθώς περιόρισαν τη σερβική ομάδα στους 55 πόντους και σε 21/63 σουτ εντός παιδιάς.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε την ίδια αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ωστόσο επέβαλε σταδιακά τον ρυθμό της μέσα από την άμυνα και έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 21 πόντους κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, έχοντας 4/8 δίποντα και 2/4 τρίποντα, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος σε 13:43 είχε 6 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα.

Ισορροπημένο ξεκίνημα και αντίδραση του Παναθηναϊκού

Η Παρτίζαν μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και εκμεταλλεύτηκε τα πρώτα λεπτά προσαρμογής του Παναθηναϊκού. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πέντε πόντους, τόσο με 11-6 όσο και με 12-7, απέναντι στην αρχική πεντάδα των Καλαϊτζάκη, Γκραντ, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου.

Οι αλλαγές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βελτίωσαν την επιθετική λειτουργία των «πράσινων», οι οποίοι απάντησαν με επιμέρους 9-4 και ισοφάρισαν σε 16-16 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός είχε στην πρώτη περίοδο 6/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/6 βολές και 4 λάθη. Η Παρτίζαν μέτρησε 5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 3/4 βολές, ενώ είχε 3 κλεψίματα. Οι δύο ομάδες είχαν από 8 ριμπάουντ, με τους γηπεδούχους να καταγράφουν επίσης 5 ασίστ και 4 λάθη.

Ανέβασε την ένταση στην άμυνα και πήρε το προβάδισμα

Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός αύξησε την πίεση στην άμυνα και βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφτασε τους 12 πόντους με 3/5 δίποντα και 2/3 τρίποντα, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 8 πόντους, με 2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 1/2 βολές, μαζί με 3 ριμπάουντ.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 35-27, πριν η Παρτίζαν μειώσει σε 35-28 μέχρι την ανάπαυλα.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε 11/21 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 4/8 βολές, 13-4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 5 λάθη και 4 κλεψίματα. Η Παρτίζαν είχε 8/21 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 6/8 βολές, 14-6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 7 λάθη και 4 κλεψίματα. Ο Τζόουνς είχε μέχρι εκείνο το σημείο 8 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Κυριαρχία στην τρίτη περίοδο και διαφορά 21 πόντων

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο. Με τρία διαδοχικά τρίποντα, τα οποία προήλθαν από τη δημιουργία του Μουστάφα Φαλ από το εσωτερικό της ρακέτας προς την περιφέρεια, αύξησε τη διαφορά στους 16 πόντους για το 44-28.

Η απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων συνέχισε να μεγαλώνει, με τους «πράσινους» να φτάνουν στο +21 (54-33) στο 27ο λεπτό. Παράλληλα, η άμυνα του Παναθηναϊκού περιόρισε την Παρτίζαν σε μόλις 8 πόντους στην τρίτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 55-36.

Έως το 30ό λεπτό ο Παναθηναϊκός είχε 13/23 δίποντα, 8/20 τρίποντα, εκ των οποίων 5/10 στην τρίτη περίοδο, 5/9 βολές, 24-4 ριμπάουντ, 15 ασίστ, 10 λάθη και 6 κλεψίματα.

Η Παρτίζαν είχε αντίστοιχα 10/27 δίποντα, 3/17 τρίποντα, 7/10 βολές, 17-7 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 9 λάθη και 5 κλεψίματα.

Διαχειρίστηκε το προβάδισμα μέχρι το τέλος

Η Παρτίζαν επιχείρησε να αντιδράσει στην τελευταία περίοδο και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 15 πόντους, χωρίς όμως να πλησιάσει περισσότερο.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφτασε στη νίκη με 72-55, συνεχίζοντας αήττητος μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Euroleague.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με 14 πόντους, είχε καθοριστική συμβολή κυρίως στη δεύτερη περίοδο, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Μουστάφα Φαλ τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα, ο Ματίας Λεσόρ είχε 4 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 10 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Για την Παρτίζαν, ο Κεβάριους Χέιζ σημείωσε 10 πόντους και πήρε 3 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 4/4 σουτ.

Το βασικό στατιστικό στοιχείο του αγώνα ήταν τα 21/63 σουτ εντός παιδιάς της Παρτίζαν, με την αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού να αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 28-35, 36-55, 55-72.