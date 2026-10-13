Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο με πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων – Τραυματίστηκαν ζευγάρι και βρέφος 9 μηνών

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (13/10) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στον δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς τη Νεοχωρούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, η σύγκρουση έγινε περίπου στις 19:40. Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν ένα ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους, οι οποίοι τραυματίστηκαν, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν ένας άνδρας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το ζευγάρι στο νοσοκομείο Παπανικολάου, με τη γυναίκα να βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση. Το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα που επέβαινε στο δεύτερο αυτοκίνητο χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας διερευνά τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.