Γιάννης Ζουγανέλης: Θα κινηθεί νομικά μετά την ψευδή είδηση ότι πέθανε η Ισιδώρα Σιδέρη – «Είναι ντροπή

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα μία ψευδής είδηση αναστάτωσε την Ισιδώρα Σιδέρη, τον Γιάννη Ζουγανέλη και το περιβάλλον τους, καθώς σε ανάρτηση που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόταν ότι η αγαπημένη καλλιτέχνις έφυγε από τη ζωή. Ο τραγουδιστής και ηθοποιός μίλησε στο «Πρωινό», τονίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά.

Την ανάρτηση για την Ισιδώρα Σιδέρη, έκανε ο ηθοποιός Γιώργος Γεωργίου. Αφού τον ενημέρωσαν ότι αυτό που έγραψε δεν ισχύει, προχώρησε σε νέο post στο Facebook, στο οποίο παρουσίασε στους ακολούθους του το βίντεο από το οποίο πήρε την λανθασμένη πληροφορία και έγραψε: «Μια φίλη με μήνυμα μου είπε ότι ζει… Δεν γράφω ποτέ ό,τι μου κατέβει, από εδώ το είδα!!! Ντροπή και αίσχος σου ηλ@@ιε… Η κυρία Σιδέρη ζει και βασιλεύει… Γιατί το έκανες αυτό;».

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα είπε πως: «Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Χθες παίζαμε στο θέατρο και μου ερχόντουσαν καταπέλτης διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα, φίλων. Αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα για αυτή την είδηση, ότι έφυγε η Ισιδώρα από τη ζωή. Δεν μπορώ να το ελέγξω.

Πώς μπορεί να συμβαίνει μέσα από μια ανάρτηση να πείθεται ο κόσμος, και λογικά πείθεται. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός και τραγουδιστής ανέφερε ότι: «Ο κ. Γεωργίου δεν επικοινώνησε μαζί μου, μου έκανε εντύπωση. Είναι ευτέλεια αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή και δεν μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος που το έχει υποστεί. Εγώ δηλαδή τα έχασα.

Καταρχήν, λέω κάτι έγινε. Πήρα πρώτα απ’ όλα την Ισιδώρα όταν έφυγα από το θέατρο, να δω τι συμβαίνει. Όταν το σήκωσε, ηρέμησα».

Σε ερώτηση για το αν έχει σκοπό να κινηθεί νομικά, ο Γιάννης Ζουγανέλης απάντησε: «Ναι, προφανώς. Για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά τις δηλώσεις του Γιάννη Ζουγανέλη, ο Γιώργος Γεωργίου προχώρησε σε νέα ανάρτηση.

Ανάμεσα σε άλλα, έγραψε: «Ρε άνθρωποι πάψτε να είστε τόσο ανόητοι… Αυτό για την κυρία Ισιδώρα Σιδέρη δεν το είπα εγώ, απλά ανέβασα την ανάρτηση αυτού του ηλ@@@ου στο Youtube που το είπε!!! Ο Ζουγανέλης λέει θα κινηθεί νομικώς εναντίον μου. Ας ακούσει πρώτα ποιος το λέει (το έχω αναρτήσει στο προφίλ μου) και μετά ας κάνει ό,τι νομίζει… Αλλά όχι εναντίον μου!!!».