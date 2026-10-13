Βασιλική Ανδρίτσου: «Η υπομονή για εμένα δεν υπήρχε, ήταν ελάχιστη – Μιλάω δυνατά με τον εαυτό μου»

Το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, προβλήθηκε στο «Happy Day» μία συνέντευξη που έδωσε η Βασιλική Ανδρίτσου στην εκπομπή. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο στοιχείο του χαρακτήρα της που την έχει δυσκολέψει, ενώ αποκάλυψε και το τι κάνει και την έχει βοηθήσει στη ζωή της.

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα της, που την έχει δυσκολέψει στη πορεία της ζωής, η Βασιλική Ανδρίτσου εξομολογήθηκε πως: «Η υπομονή για εμένα δεν υπήρχε, ήταν ελάχιστη. Όταν γίνεσαι μητέρα αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, ανοίγει η υπομονή. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή, αν δεν έχεις υπομονή στο μεγάλωμα ενός παιδιού, δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα γίνει σωστά η δουλίτσα. Σίγουρα κάποιος θα πάει ψυχολόγο».

«Το να καθίσω και να μιλήσω, δεν μου είναι εύκολο»

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Έχω χρειαστεί τη βοήθεια ειδικού. Είναι μέσα στην καθημερινότητα πια ο ψυχολόγος, όπως είναι και ο παθολόγος. Και καλά κάνει και είναι. Τώρα όσον αφορά στο προσωπικό επίπεδο, δεν έχω πάει.

Εμένα αυτή η διαδικασία, το να καθίσω και να μιλήσω, δεν μου είναι εύκολο να το κάνω. Εγώ μιλάω όμως μόνη μου. Μιλάω δυνατά με τον εαυτό μου, νομίζω λέγεται “αυτολαλιά”, αυτό ρυθμίζει ουσιαστικά τα συναισθήματά σου».

«Όταν μιλάς στον εαυτό σου, εκείνη την ώρα γίνεται μία αυτόματη διεργασία. Βάζεις το συναίσθημα και την κατάσταση μπροστά και την αναγνωρίζεις και προχωράς. Το κάνω χρόνια, από μικρό παιδάκι. Διάβασα κάπου ότι το κάνει πολύς κόσμος και ένιωσα πολύ καλύτερα», συνέχισε.