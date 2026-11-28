Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ημέρα της Μεσογείου
- Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής
Γεγονότα
- 1912: Η Αλβανία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
- 1925: Οι παιδαγωγοί Δημήτριος Γληνός και Αλέξανδρος Δελμούζος παύονται από τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, καθώς η διδασκαλία τους κρίνεται εθνικά επιβλαβής. (Μαρασλειακά)
- 1943: Συγκαλείται η Διάσκεψη της Τεχεράνης, μεταξύ Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσώρτσιλ. Αποφασίζεται η επίθεση στη Νορμανδία για το Μάιο του 1944.
- 1960: Η Μαυριτανία αποκτά την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία.
- 1953: Τελειώνει, έπειτα από μακρά διαδικασία, η Δίκη των Αεροπόρων. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, που κατηγορούνται για φιλοκομμουνιστικές δραστηριότητες. Δύο καταδικάζονται σε ισόβια, 6 σε ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης και ένας αθωώνεται.
- 1958: Το Τσαντ, η Δημοκρατία του Κονγκό και η Γκαμπόν γίνονται αυτόνομες δημοκρατίες εντός της Γαλλικής αποικιακής αυτοκρατορίας.
- 1975: Το Ανατολικό Τιμόρ κηρύσσει την ανεξαρτησία του από την Πορτογαλία.
- 1994: Η Νορβηγία ψηφίζει «όχι» στην είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- 1999: Ο παραγουανός Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ γίνεται ο μοναδικός τερματοφύλακας στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που σημειώνει χατ-τρικ. Στον αγώνα Βελέζ Σάρσφιλντ – Φεροκαρίλ Έστε για το πρωτάθλημα Α’ Εθνικής κατηγορίας Αργεντινής σημειώνει τρία γκολ με πέναλτι.
- 2002: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιδικάζει το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων ευρώ (4,6 δισ. δρχ.) ως αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο για την απαλλοτρίωση της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας.
Γεννήσεις
- 1118: Μανουήλ Α’ Κομνηνός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 24/9/1180)
- 1820: Φρίντριχ Ένγκελς, Γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Καρλ Μαρξ. Μαζί έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη «βίβλο» του κομμουνιστικού κινήματος. (Θαν. 5/8/1895)
- 1881: Στέφαν Τσβάιχ, Αυστριακός συγγραφέας και δημοσιογράφος. (Θαν. 22/2/1942)
- 1948: Μαρία Φαραντούρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.
- 1961: Αλφόνσο Κουαρόν, Μεξικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος.
- 1964: Ρόι Τάρπλεϊ, Αμερικανός πρώην καλαθοσφαιριστής. (Θαν. 9/1/2015)
- 1967: Άννα Νικόλ Σμιθ, Αμερικανίδα ηθοποιός και φωτομοντέλο. (Θαν. 8/2/2007)
- 1972: Αναστασία Κελεσίδου, Ελληνίδα δισκοβόλος.
- 2003: Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1794: Τσέζαρε Μπεκαρία, Ιταλός εγκληματολόγος, οικονομολόγος, δημοσιολόγος και φιλόσοφος, συγγραφέας του μνημειώδους έργου «Περί εγκλημάτων και ποινών», το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στον ορθολογικό και ουμανιστικό αναπροσανατολισμό των ποινικών επιστημών και τη διαμόρφωση της λεγόμενης «Κλασικής Σχολής» του Ποινικού Δικαίου. (Γεν. 15/3/1738)
- 1851: Εμμανουήλ Ξάνθος, από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, που προετοίμασε την Επανάσταση του 1821. (Γεν. 1772)
- 1939: Τζέιμς Νάισμιθ, Καναδός εμπνευστής της καλαθοσφαίρισης. (Γεν. 6/11/1861)
- 1912: Λαυρέντιος (Λορέντζος) Μαβίλης, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 6/9/1860)
- 2010: Γιώργος Φούντας, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 13/2/1924)
- 2010: Λέσλι Νίλσεν, Καναδός ηθοποιός. (Γεν. 11/2/1926)
- 2021: Χριστιάνα, Ελληνίδα τραγουδίστρια. (Γεν. 26/2/1953)