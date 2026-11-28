Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr «Κλειδώνει» ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Δίχτυ προστασίας για την πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών