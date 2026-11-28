Μία ιδιοκτήτρια περιπτέρου 64 ετών έπεσε θύμα ληστείας στη Χερσόνησο της Κρήτης. Δράστης ήταν ένας 49χρονος, ο οποίος την απείλησε με αεροβόλο όπλο και την τραυμάτισε με κατσαβίδι. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως η γυναίκα τον γνώριζε καθώς ήταν τακτικός πελάτης της.

Ο 49χρονος φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας να απειλεί την 63χρονη και να τη χτυπά με κατσαβίδι όταν εκείνη αντιστέκεται αντιστάθηκε με αποτέλεσμα τον να την τραυματίσει και η ίδια να χρειάζεται ράμματα.

Ο 49χρονος ληστής έφυγε με το ποσό των 400 ευρώ από το περίπτερο, ωστόσο η 64χρονη μιλώντας στο Live News ανέφερε ότι έχει συγχωρήσει τον δράστη.

«Προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία ή τον γιο μου να ειδοποιήσω, αλλά το κινητό το είχα βάλει να φορτίζει και όπως άπλωσε τη χέρα του, πέρασε στο καλώδιο και μου έριξε κάτω το κινητό. Προσπαθώντας να πιάσω εγώ το κινητό έχει πάει πίσω αυτός από την πόρτα, έχει ανοίξει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Με το που μπαίνει μέσα με τραβάει, πάει στο ταμείο, παίρνει λεφτά.

Εγώ μετά προσπαθούσα να του βγάλω την κουκούλα για να φανούν τα χαρακτηριστικά του στην κάμερα γιατί ήξερα ότι υπάρχει κάμερα μέσα στο περίπτερο. Εκεί τώρα προσπαθούσαμε. Αυτός προσπαθούσε να μην τον φτάσω. Εγώ προσπαθούσα. Εκεί τώρα παλέψαμε λίγο και με τις αγκωνιές και με αυτά. Όταν πήρε τα λεφτά και ήταν για να φύγει, εγώ δεν τον άφηνα να φύγει κι εκεί γύρισε μετά με το κατσαβίδι και μου τρύπησε το χέρι και με το που το τρύπησε άρχισε να αιμορραγεί», εξήγησε η 64χρονη.

Και συμπλήρωσε:

«Δεν ξέρω γιατί δεν τρόμαξα. Ίσως επειδή είδα το όπλο και μου φάνηκε, έτσι καταγράφηκε στο μυαλό μου ότι ήταν ψεύτικο. Και όταν μπήκε μέσα στο περίπτερο εγώ δεν προσπάθησα να του πάρω τα λεφτά ή να τον ακινητοποιήσω. Εν τω μεταξύ αυτό γίνανε σε μέσα δύο, τρία λεπτά το πολύ. Δεν ήταν πάρα πολύ. Και πώς να αντιδράσει; Πώς να μπει η λογική ας πούμε; Εκείνη τη στιγμή αντιδράς με το ένστικτο πιστεύω».

Ήξερε τον δράστη

«Τον λυπάμαι τον καημένο. Τον δράστη τον ήξερα. Ο αστυνόμος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “υπάρχει περίπτωση να είναι αυτός;” Λέω “αποκλείεται”. Μου λέει “γιατί;” Γιατί του λέω “είναι κοντός και είναι και καλό παιδί”», εξήγησε η γυναίκα στη συνέχεια.

Επίσης ανέφερε:

«Βρέθηκε γιατί τον είχαν καταγράψει οι κάμερες. Ακολουθούσαν η αστυνομία εδώ και αυτό. Του είχε πέσει και ένα γάντι κάτω από εδώ από τη σκάλα. Το άλλο του είχε πέσει μέσα. Βρήκανε και μέσα στο αυτοκίνητο του που το είχε παρκαρισμένο, το μπουφάν του και την κουκούλα. Αλλά εγώ τον ήξερα 5, 6 χρόνια γιατί λίγο παρακάτω δούλευε σε μια επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων και ερχόταν και έπαιρνε από το περίπτερο τσιγάρα και μιλούσαμε και φαινόταν καλό παιδί».