Ύπνος: 3 λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στο κρεβάτι

Για πολλούς, το κινητό τηλέφωνο είναι το τελευταίο πράγμα που βλέπουν πριν κλείσουν τα μάτια τους. Λίγα μηνύματα, μια γρήγορη περιήγηση στα social media ή μερικά βίντεο μοιάζουν με έναν εύκολο τρόπο χαλάρωσης μετά από μια απαιτητική ημέρα. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια μπορεί να καθυστερεί την έλευση του ύπνου και να επηρεάζει την ποιότητά του. Το φως της οθόνης, οι ειδοποιήσεις και η συνεχής ροή πληροφοριών κρατούν τον εγκέφαλο σε εγρήγορση, δυσκολεύοντας τη μετάβαση στην ξεκούραση.

3 λόγοι που δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στο κρεβάτι

Μπορεί να είναι δελεαστικό να χρησιμοποιείτε το κινητό σας στο κρεβάτι για να χαλαρώσετε μετά από μια μεγάλη μέρα. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Η χρήση του κινητού στο κρεβάτι επηρεάζει αρνητικά τον κύκλο του ύπνου και υποβαθμίζει την ποιότητά του, επηρεάζοντας την ενέργεια, τη διάθεση και την υγεία σας.

Το κινητό τηλέφωνο διαταράσσει τα μοτίβα του ύπνου σας

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς

Το κινητό τηλέφωνο διεγείρει τον εγκέφαλο

Το κινητό τηλέφωνο διαταράσσει τα μοτίβα του ύπνου σας

Η έρευνα συνδέει τη χρήση τηλεφώνου με διαταραχές στον φυσικό κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Μια ανασκόπηση του 2018 διαπίστωσε ότι η χρήση κινητού 1-2 ώρες πριν από τον ύπνο μπορεί να βλάψει την ποιότητα του ύπνου, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Η μελατονίνη, η ορμόνη που προκαλεί το αίσθημα νύστας, αυξάνεται φυσιολογικά πριν κοιμηθούμε. Ωστόσο, το μπλε φως (blue light) από την οθόνη του κινητού μπορεί να αναστείλει την παραγωγή μελατονίνης, κάνοντάς σας πιο δραστήριους και λιγότερο νυσταγμένους.

Ο κύκλος του ύπνου περιλαμβάνει το στάδιο REM (Rapid Eye Movement), κατά το οποίο συμβαίνουν τα περισσότερα όνειρα και βοηθά στην επεξεργασία των συναισθημάτων και της μνήμης. Η έκθεση στο μπλε φως τη νύχτα μπορεί να μικρύνει τη διάρκεια του ύπνου REM, κάνοντάς σας να νιώθετε λιγότερο ξεκούραστοι το πρωί.

Ο ποιοτικός ύπνος βοηθά στη μείωση του άγχους και στην αύξηση της παραγωγικότητας την επόμενη ημέρα. Η έλλειψη ύπνου και ο κακής ποιότητας ύπνος αυξάνουν το στρες — ακόμα και μία νύχτα διαταραγμένου ύπνου μπορεί να σας αφήσει κουρασμένους, μειώνοντας την απόδοσή σας.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς

Αν και σπάνιο, η μπαταρία του κινητού μπορεί να υπερθερμανθεί ή να αναφλεγεί. Μια φωτιά στο κρεβάτι ή μια έκρηξη τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα δεύτερου βαθμού.

Τα εγκαύματα δεύτερου βαθμού μπορεί να προκαλέσουν:

Φουσκάλες στο δέρμα

Έντονο πόνο

Κοκκίνισμα και πρήξιμο (οίδημα)

Το κινητό τηλέφωνο διεγείρει τον εγκέφαλο

Δεν είναι μόνο το μπλε φως που διαταράσσει τον ύπνο. Μελέτες δείχνουν ότι τα ποσοστά αυπνίας έχουν αυξηθεί παράλληλα με την αυξημένη χρήση των smartphones.

Τα κινητά τηλέφωνα προσφέρουν ασταμάτητη ροή πληροφοριών, διατηρώντας τον εγκέφαλο σε κατάσταση εγρήγορσης. Αυτή η διέγερση δυσκολεύει τόσο την προσπάθεια να αποκοιμηθείτε όσο και τη διατήρηση συνεχόμενου ύπνου.

Η διαδραστική φύση των κινητών —το γεγονός ότι απαιτούν ενεργή συμμετοχή— επιδεινώνει την κατάσταση. Η χρήση κινητού ή άλλων διαδραστικών συσκευών (όπως τα βιντεοπαιχνίδια) το βράδυ έχει πολύ πιο έντονη αρνητική επίδραση στον ύπνο σε σύγκριση με παθητικές δραστηριότητες, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης.

Πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον φιλικό προς τον ύπνο

Γνωρίζοντας πώς τα κινητά επηρεάζουν τον ύπνο, αξίζει να λάβετε μέτρα για τη ρύθμιση της χρήσης τους, ειδικά για παιδιά και εφήβους που επηρεάζονται περισσότερο.

Πρακτικές συμβουλές για καλύτερο ύπνο: