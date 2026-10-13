Τζέιμς Καφετζής: «Δεν είχα τίποτα, κανένα σύμπτωμα, κανένα πόνο και είμαι τώρα ευπαθής ομάδα»

Μία αποκάλυψη για την υγεία του έκανε ο Τζέιμς Καφετζής, μέσα από βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Ο πρώην παίκτης του Survivor περιέγραψε το πώς διαγνώστηκε με περικαρδίτιδα, ενώ είχε πάει για ένα τσεκ απ.

Αρχικά, ο Τζέιμς Καφετζής ανέφερε: «Λοιπόν, γύρισα τώρα από τον καρδιολόγο, χωρίς να έχω κάτι. Γιατί, λέω εντάξει, είμαι το 1996, είμαι 29, θα γίνω 30 αυτόν τον μήνα, ας πάω να κάνω ένα τσεκ απ.

Πάω να κάνω το τσεκ απ, κάθομαι, ξεκινάει να μου κάνει εκεί διάφορα, μου κάνει τρίπλεξ, μου κάνει… Και με ρωτάει: “Πρέπει να πονούσες πολύ για να ήρθες ε;”. Απαντώ: “Όχι, τι εννοείτε; Για τσεκ απ ήρθα”».

«Θα χαιρετούσα»

Αμέσως μετά, εξήγησε ότι: «Μου λέει: “Έχεις περικαρδίτιδα. Και όχι μόνο έχεις περικαρδίτιδα, έχεις 1,5 ml υγρό γύρω από την καρδιά σου, που εμείς ξεκινάμε θεραπεία σε κάποιον όταν έχει 0,3 ml. Δηλαδή εσύ έχεις 5 φορές πάνω από το όριο για να ξεκινήσουμε θεραπεία και δεν έχεις καν συμπτώματα”. Δηλαδή, αν συνέχιζε αυτό χωρίς συμπτώματα, τι γίνεται; Αυτό το υγρό μου είπε ότι στην ουσία ασβεστώνεται, οπότε γύρω από την καρδιά αυτό γίνεται πέτρα και φιλάκια ρουφηχτά».

«Θα χαιρετούσα. Εγώ έχω κλείσει να πάω διακοπές να κάνω κατάδυση. Της απαντώ ότι σε ένα μήνα πάω να κάνω κατάδυση και μου λέει ότι αν πήγαινα, δεν είχα συμπτώματα και δεν είχα πάρει χαμπάρι, θα έμενα εκεί.

Τριάντα ετών παλικάρι, θα με βγάζανε ότι έπαιρνε πράγματα και έπαθε καρδιακό. Η ζωή είναι μικρή, είναι απίστευτο. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν φουλ υγιής, δεν είχα τίποτα, κανένα σύμπτωμα, κανένα πόνο και είμαι τώρα ευπαθής ομάδα, καρδιακός.

Με έχει κουμπώσει ένα σωρό χάπια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και πρέπει να προσέχω τώρα. Μου φαίνεται πρέπει να κάνω bucket list πράγματα, να το κάνω σε σειρά. Απίστευτο ε; Τριάντα ετών παλικάρι», συνέχισε.