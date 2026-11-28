Το εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ του 2027, που θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ, εξασφάλισε η Κροατία, επικρατώντας με 80-69 της Πολωνίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του δεύτερου προκριματικού γύρου της ευρωπαϊκής ζώνης.
Η ομάδα του Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς έγινε η τρίτη και τελευταία ομάδα του 11ου ομίλου που εξασφάλισε την πρόκριση, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 13 ετών για την επιστροφή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η τελευταία συμμετοχή της Κροατίας στην κορυφαία διοργάνωση είχε καταγραφεί το 2014, ενώ η επιστροφή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς είχε απουσιάσει και από τις τρεις τελευταίες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις: το Ευρωμπάσκετ του 2025, το Μουντομπάσκετ του 2023 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.
Πρωταγωνιστής της σπουδαίας νίκης ήταν ο Ντάνκο Μπράνκοβιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντάριο Σάριτς, που πραγματοποίησε νταμπλ-νταμπλ με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ.
Για την Πολωνία, ο Τζέρικ Χάρντινγκ σημείωσε 19 πόντους, ενώ ο Ματέους Πονίτκα πρόσθεσε 18.
Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τον 11ο όμιλο
Μαζί με την Κροατία, την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν από τον 11ο όμιλο η Γερμανία και η Πολωνία.
Αντίθετα, εκτός συνέχειας έμειναν η Λετονία, το Ισραήλ και η Ολλανδία.
Συνολικά, από την ευρωπαϊκή ζώνη έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής τη συμμετοχή τους στο Μουντομπάσκετ του 2027 πέντε εθνικές ομάδες: