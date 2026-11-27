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Τον πρεσβευτή της Γεωργίας κάλεσε σήμερα Παρασκευή η Άγκυρα για να διαμαρτυρηθεί για τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σε αγώνα του Europa League στο Μπατούμι μεταξύ της Μπεσίκτας και της ισραηλινής Χάποελ Μπερ-Σέβα. Παράλληλα, θέλησε να παραδώσει αποδεικτικά στοιχεία για ό,τι έκαναν οι γεωργιανές αρχές όπως τα χαρακτήρισε, σύμφωνα με πηγή από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η Άγκυρα ζήτησε να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό και να κινηθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες εναντίον “εκείνων που άσκησαν αδικαιολόγητη βία κατά πολιτών μας, καθώς και κατά δραστών του επεισοδίου”.

Τι συνέβη στις κερκίδες – Τα σοβαρά επεισόδια

Όλα συνέβησαν χτες Πέμπτη, όταν οπαδοί της Μπεσίκτας άνοιξαν ένα φιλοπαλαιστινιακό πανό κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Europa League εναντίον της ισραηλινής Χάποελ Μπερ-Σέβα στη Γεωργία. Αμέσως, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε επέμβαση και το γεγονός αυτό πυροδότησε διπλωματικό επεισόδιο.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της Τουρκίας, η αστυνομία της Γεωργίας επενέβη στο συγκεκριμένο σημείο της εξέδρας όπου βρίσκονταν οπαδοί της Μπεσίκτας, με το ματς να διακόπτεται στο 25ο λεπτό.

Σε οπτικό υλικό παρακολουθούμε οπαδούς της Μπεσίκτας να κρατούν μία παλαιστινιακή σημαία και αστυνομικοί να σπεύδουν να τη μαζέψουν, ενώ υπάρχουν αποδοκιμασίες.

Από τα μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Δεν θα επιτρέψουν να διεξαχθεί ο αγώνας! Παρακαλούμε, παραμείνετε ψύχραιμοι. Παρακαλούμε, παραμείνετε ψύχραιμοι και μην πετάτε αντικείμενα. Επιστρέψτε στον αγωνιστικό χώρο”.

Georgian police attacked Beşiktaş fans waving Palestinian flags during tonight’s UEFA Europa League match against Israel’s Hapoel Beer Sheva in Batumi, attempting to prevent the flags from being displayed. https://t.co/Mwczr3BmRM — Clash Report (@clashreport) November 26, 2026

Georgian police intervened against a Beşiktaş fan who unfurled a Palestinian flag! #BJKvHBS | #UEL https://t.co/qi1b8YWhbP — MACA Sports (@macasportsen) November 26, 2026

Στη συνέχεια υπάρχουν βίαια επεισόδια.

Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına saldırıyor. https://t.co/Nh1TMgmQFD — Efecan Öztaş (@oztasefecan80) November 26, 2026

Αρκετά άτομα συνελήφθησαν μετά από συγκρούσεις που ξέσπασαν στις κερκίδες του σταδίου.

Σήμερα οι γεωργιανές αρχές άφησαν ελεύθερους 16 Τούρκους οπαδούς ποδοσφαίρου που είχαν συλληφθεί, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλχάν Ταμαζασβίλι.

Νωρίτερα, υπήρχε παρέμβαση της τουρκικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, επικοινώνησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία της Άγκυρας για τη μεταχείριση των Τούρκων φιλάθλων.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, ο Τσιφτσί ζήτησε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των οπαδών στην Τουρκία.

Καταγγελίες της Μπεσίκτας για υπέρμετρη βία

Σε ανακοίνωσή της, η Μπεσίκτας καταδίκασε τη στάση των γεωργιανών αστυνομικών δυνάμεων, κάνοντας λόγο για δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον των οπαδών της, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση στους φιλάθλους που επηρεάστηκαν από τα επεισόδια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία έκανε λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά και διακρίσεις σε βάρος των υποστηρικτών της Μπεσίκτας, γνωστοποιώντας ότι θα ζητήσει τη διερεύνηση του περιστατικού.

Τη χρήση βίας καταδίκασαν επίσης αρκετοί τουρκικοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων η Τραμπζονσπόρ, η Φενέρμπαχτσε, η Γαλατασαράι και η Μπασακσεχίρ.