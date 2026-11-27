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Συγκλονίζει την Τουρκία η άγρια δολοφονία γνωστού επιχειρηματία, η οποία, όπως όλα δείχνουν, ήταν αποτέλεσμα απιστίας.

Ο Φεντάι Καραγκιόζ, οικοδόμος και ιδιοκτήτης επιχείρησης μαρμάρων, εντοπίστηκε νεκρός με τα χέρια του δεμένα με σχοινί και εμφανή σημάδια άγριου ξυλοδαρμού. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών και σύμφωνα με τα στοιχεία, τη ζωή του αφαίρεσαν οι εραστές της συζύγου του, ή ο ένας από τους δύο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη συνοικία Αλπαρσλάν, στην περιοχή Μερκεζεφέντι της πόλης Ντενιζλί, στη νοτιοδυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Φεντάι Καραγκιόζ φέρεται να είχε επιστρέψει νωρίτερα από προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι. Όταν μπήκε στο σπίτι του, φέρεται να αντίκρισε τη σύζυγό του, Ασιγιέ Καραγκιόζ, μαζί με τους δύο άνδρες.

Ακολούθησε έντονος καβγάς, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Milliyet, εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή και κατέληξε στον θάνατο του επιχειρηματία.

Οι γείτονες της οικογένειας άκουσαν έντονους θορύβους και ήχους συμπλοκής από το εσωτερικό της κατοικίας και ειδοποίησαν τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, κανείς δεν άνοιγε την πόρτα. Έτσι, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά, προκειμένου να μπουν στο σπίτι.

Στο εσωτερικό εντόπισαν τον 49χρονο πεσμένο και χωρίς τις αισθήσεις του, με τα χέρια δεμένα με σχοινί και εμφανή τραύματα από ξυλοδαρμό. Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Τον χτύπησαν άγρια και τον στραγγάλισαν – Τρεις συλλήψεις

Οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα αναφέρουν ότι ο Καραγκιόζ φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους δύο άνδρες που βρήκε στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια και στη συνέχεια να στραγγαλίστηκε. Τα χέρια του είχαν δεθεί με σχοινί.

Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές της γειτονικής χώρας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η τουρκική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της συζύγου του 49χρονου, καθώς και των δύο ανδρών που φέρονται να βρίσκονταν στην κατοικία.

Ένταση σημειώθηκε, μάλιστα, κατά τη μεταγωγή των συλληφθέντων, καθώς συγγενείς του θύματος φέρονται να επιχείρησαν να επιτεθούν σε έναν από τους υπόπτους. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν άμεσα και απέτρεψαν την κλιμάκωση μιας ήδη τεταμένης κατάστασης.

Μετά την αυτοψία στον χώρο της δολοφονίας, η σορός του Φεντάι Καραγκιόζ μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Ντενιζλί για νεκροψία-νεκροτομή.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος κατοικιών, προκειμένου να διαπιστώσουν τις κινήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων και τις ώρες άφιξης και αποχώρησής τους από το σπίτι.