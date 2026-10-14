Λένα Αλκαίου- Μαρία Σουλτάτου- Σοφία Παπάζογλου τραγουδούν «Τα μεγάλα λαϊκά»

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Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι πραγματοποιείται τα μεσημέρια της Κυριακής από τις τρεις σπουδαίες ερμηνεύτριες στην ίδια σκηνή.

Η Λένα Αλκαίου, η Μαρία Σουλτάτου και η Σοφία Παπάζογλου συναντιούνται στη σκηνή του Melissa Music Theatre και ενώνουν την αγάπη τους για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι σε μια μουσική παράσταση σε σκηνοθεσία Έλντας Πανοπούλου.

Από τον Τσιτσάνη και τον Βαμβακάρη, μέχρι τον Καλδάρα, τον Σπανό και τον Νικολόπουλο, αλλά και τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς, οι τρεις καταξιωμένες ερμηνεύτριες ζωντανεύουν τραγούδια που αγαπήθηκαν, τραγουδήθηκαν και πέρασαν από γενιά σε γενιά.

Τρία διαφορετικά ηχοχρώματα, τρεις ξεχωριστές διαδρομές και μία κοινή αγάπη: το αυθεντικό ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο συγκίνηση, νοσταλγία, αυθεντικό λαϊκό ήχο και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Κάθε Κυριακή απόγευμα στις 16:00, το Melissa Music Theatre γίνεται το σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν το καλό ελληνικό τραγούδι και θέλουν να ζήσουν μια διαφορετική κυριακάτικη μουσική εμπειρία.

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