Βασίλης Χιώτης στο «Τhe 2Night Show»: «Εγώ δεν είμαι νουμεράκιας» – Άκης Παυλόπουλος: «Εγώ αγχώνομαι με την έννοια ότι αυτό είναι το εργαλείο αξιολόγησης»

Διαφορετική στάση απέναντι στα νούμερα τηλεθέασης διατηρούν ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος, όπως αποκάλυψαν μιλώντας για την πορεία της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Οι δύο δημοσιογράφοι βρέθηκαν καλεσμένοι στο «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, τα ξημερώματα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026, και αναφέρθηκαν στον ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις καθημερινές μετρήσεις.

Ο Βασίλης Χιώτης υποστήριξε ότι προτεραιότητά του είναι η ποιότητα της εκπομπής και όχι τα ποσοστά τηλεθέασης, ενώ ο Άκης Παυλόπουλος παραδέχθηκε ότι παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις τους, καθώς θεωρεί τις μετρήσεις εργαλείο αξιολόγησης της δουλειάς τους.

«Τούτος εδώ αγχώνεται γιατί είναι νουμεράκιας. Εγώ δεν είμαι νουμεράκιας. Εμείς κάθε πρωί, κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ τρώμε τα λυσσακά μας για να βρούμε τι καινούργιο θα δώσουμε στον τηλεθεατή, πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Είναι σαν έναν κουβά που κάθε μέρα τον γεμίζεις και στις δέκα το πρωί είναι εντελώς άδειος. Με νοιάζει να κάνω καλά τη δουλειά μου», ανέφερε αρχικά ο Βασίλης Χιώτης.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην εμπιστοσύνη που του έδειξε ο ΑΝΤ1, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πρωινή ενημερωτική ζώνη χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.

«Ο ΑΝΤ1, προς μεγάλη μου τιμή, με επέλεξε γιατί είμαι αυτός που είμαι. Δεν με επέλεξε για να γίνω κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Είμαστε σε μια ζώνη ακραία ανταγωνιστική. Όλα τα παιδιά της πρωινής ζώνης είναι άξιοι δημοσιογράφοι, με χιλιόμετρα στο πρωινό. Κάνουν όλοι καλή δουλειά και προσπαθούμε, από μια πίτα, άλλος να πάρει ένα μεγαλύτερο κομμάτι και άλλος ένα μικρότερο.

Δεν μπορώ να μου λένε τώρα γιατί δεν πάει καλά το “Καλημέρα Ελλάδα”, που συμπλήρωσε έναν μήνα. Για όνομα του Θεού, δεν το μπορώ και δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη λογική», συμπλήρωσε.

Άκης Παυλόπουλος: «Με το που σκάνε τα νούμερα, θέλω να τα έχω μπροστά μου»

Από την πλευρά του, ο Άκης Παυλόπουλος εξήγησε γιατί οι μετρήσεις τηλεθέασης αποτελούν για εκείνον πηγή άγχους, παρά τις επιφυλάξεις του για τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνουν την απήχηση μιας εκπομπής.

«Εγώ αγχώνομαι με την έννοια ότι αυτό είναι το εργαλείο αξιολόγησης, που σου δείχνει, με έναν τρόπο λανθασμένα… Είναι μια μεγάλη θεωρητική συζήτηση και δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη σε αυτό. Σου δείχνει, με έναν τρόπο, αν έχει απήχηση αυτό που κάνεις ή όχι. Έτσι λοιπόν, υπό αυτή την έννοια αγχώνομαι. Με το που σκάνε τα νούμερα, θέλω να τα έχω μπροστά μου για να δω τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, πού γράψαμε, πού δεν γράψαμε», εξήγησε.

Με αφορμή την τοποθέτηση του συνεργάτη του, ο Βασίλης Χιώτης περιέγραψε ένα περιστατικό από τις πρώτες ημέρες της εκπομπής, όταν η ενημέρωση για τα ποσοστά τηλεθέασης επηρέασε τη διάθεση του Άκη Παυλόπουλου κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

«Έχω πει στην αρχισυντάκτρια: “Μην τυχόν και του πεις νούμερα στις εννιά”, γιατί όταν μας έρχονται εμάς στα κινητά, συνήθως έχουμε κάποιον και κάνουμε μια συνέντευξη. Δεν κοιτάμε το κινητό μας. Πρέπει να πάμε σε break, που είναι στις δέκα παρά είκοσι. Τις πρώτες μέρες, λοιπόν, μας έλεγε η αρχισυντάκτρια: “Καλά πήγαμε χθες, δεν πήγαμε καλά χθες”.

Έχουμε και μια έκφραση, “τον ήπιαμε”. Της λέω: “Μην ξαναπείς ‘τον ήπιαμε’”, διότι την πρώτη μέρα που συνέβη αυτό, τουτουνού πέσανε τα φτερά. Έχασε όλη του τη ζωντάνια. Και του λέω: “Ώπα, ρε συ, κάτσε να τελειώσουμε την εκπομπή και μετά κλάψε όσο θες”», περιέγραψε ο δημοσιογράφος.

Κλείνοντας, ο Βασίλης Χιώτης ξεκαθάρισε ότι, ανεξάρτητα από τη σημασία που αποδίδει προσωπικά στις μετρήσεις, θεωρεί πως η ευθύνη για την πορεία της εκπομπής ανήκει αποκλειστικά στους δύο δημοσιογράφους.

«Αυτή είναι η ζωή τους. Εγώ είμαι ο ένας και θα παραμείνω. Να μου πεις “κύριε Χιώτη, σήμερα δεν έκανες καλή εκπομπή”, θα στεναχωρηθώ όσο τίποτα άλλο. Να μου πεις “έκανες καλή εκπομπή, αλλά δεν πήγαν τα νούμερα”, δεν με ενδιαφέρει. Αν στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν πάει καλά, εμείς θα φταίμε. Δεν θέλω να πω ότι φταίει κάποιος άλλος. Εμείς οι δύο και μόνο εμείς οι δύο. Αλλά στο τέλος της ημέρας, για μένα αυτό που μετράει είναι: κάναμε τη δουλειά σωστά; Την κάναμε σοβαρά;», κατέληξε.