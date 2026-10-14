Ουκρανία: Ένας νεκρός και 17 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Ζελένσκι: Δεν είχαμε προειδοποίηση από τους συμμάχους

Ένας νεκρός και 17 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο Κίεβο, κατά την οποία επλήγησαν ενεργειακή εγκατάσταση και πολυκατοικία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ουκρανία δεν έλαβε έγκαιρη προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της.

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Διεθνή Νέα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και 17 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Ζελένσκι: Δεν είχαμε προειδοποίηση από τους συμμάχους
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας νεκρός και 17 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο Κίεβο, η οποία έπληξε τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής CHPP-4 και πολυκατοικία.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η χώρα του «δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της» για την επίθεση, με τα συστήματα να εντοπίζουν τους πυραύλους κοντά στην πρωτεύουσα.
  • Η ανησυχία στο Κίεβο για τη δυτική υποστήριξη εντείνεται, καθώς η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες των συμμάχων της, ενώ οι εντάσεις Ζελένσκι-Τραμπ προκαλούν φόβους για περιορισμό της.

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 17 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο το βράδυ της Τρίτης, με τέσσερις από τους τραυματίες να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε ότι η χώρα του δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της για την επικείμενη επίθεση.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής CHPP-4, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ουκρανικής πρωτεύουσας. Από την επίθεση χτυπήθηκε επίσης πολυκατοικία, στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Τον απολογισμό των θυμάτων ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, κάνοντας λόγο για έναν νεκρό και 17 τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ζελένσκι: Οι πύραυλοι εντοπίστηκαν όταν είχαν ήδη πλησιάσει το Κίεβο

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στο πλήγμα κατά των ενεργειακών υποδομών όσο και στην απουσία έγκαιρης ενημέρωσης από τους συμμάχους της χώρας του.

«Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς, επλήγη», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι τα ουκρανικά συστήματα εντόπισαν τους πυραύλους όταν βρίσκονταν ήδη κοντά στην πρωτεύουσα.

«Τα συστήματά μας εντόπισαν τους (ρωσικούς) πυραύλους όταν είχαν πλησιάσει ήδη το Κίεβο», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με τις επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού της δικτύου, αλλά και με την έλλειψη προειδοποιήσεων για τις εκτοξεύσεις ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Όχι μόνο (οι Ρώσοι) καταστρέφουν τις ενεργειακές μας υποδομές, αλλά η Ουκρανία δεν λαμβάνει καν προειδοποιήσεις σχετικά με τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία στο Κίεβο για τη δυτική υποστήριξη

Η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες που παρέχουν οι δυτικοί σύμμαχοί της, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο για την έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με επικείμενα ρωσικά πλήγματα όσο και για τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Η πρόσφατη αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εντείνει την ανησυχία στο Κίεβο για το ενδεχόμενο περιορισμού αυτής της κρίσιμης υποστήριξης.

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