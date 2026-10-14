Ουκρανία: Ένας νεκρός και 17 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Ζελένσκι: Δεν είχαμε προειδοποίηση από τους συμμάχους

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 17 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο το βράδυ της Τρίτης, με τέσσερις από τους τραυματίες να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε ότι η χώρα του δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της για την επικείμενη επίθεση.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής CHPP-4, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ουκρανικής πρωτεύουσας. Από την επίθεση χτυπήθηκε επίσης πολυκατοικία, στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Τον απολογισμό των θυμάτων ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, κάνοντας λόγο για έναν νεκρό και 17 τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ζελένσκι: Οι πύραυλοι εντοπίστηκαν όταν είχαν ήδη πλησιάσει το Κίεβο

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στο πλήγμα κατά των ενεργειακών υποδομών όσο και στην απουσία έγκαιρης ενημέρωσης από τους συμμάχους της χώρας του.

«Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς, επλήγη», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι τα ουκρανικά συστήματα εντόπισαν τους πυραύλους όταν βρίσκονταν ήδη κοντά στην πρωτεύουσα.

«Τα συστήματά μας εντόπισαν τους (ρωσικούς) πυραύλους όταν είχαν πλησιάσει ήδη το Κίεβο», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με τις επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού της δικτύου, αλλά και με την έλλειψη προειδοποιήσεων για τις εκτοξεύσεις ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Όχι μόνο (οι Ρώσοι) καταστρέφουν τις ενεργειακές μας υποδομές, αλλά η Ουκρανία δεν λαμβάνει καν προειδοποιήσεις σχετικά με τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

A Russian ballistic missile attack on Kyiv. Once again, no early warning from our partners. The main target was energy infrastructure, specifically CHPP-4. Unfortunately, it was hit. A residential building was also damaged, and rescuers are currently putting out a fire there. Our systems detected these missiles only when they were already virtually on approach to Kyiv. CHPP-4 is one of Kyiv’s key energy facilities. According to our intelligence, the Russians are preparing further ballistic missile launches. The facts show that the Russians do not consider themselves bound by what the President of the United States said. Ukraine supported an energy ceasefire. Russia is targeting yet another power plant and the lives of our people. And this is absolutely unjust: when they are destroying our energy infrastructure, and Ukraine is not even receiving early warnings about ballistic missile launches. It is important that the world does not stay silent about this. And it is important that the United States really see what is happening and who is responsible for this war continuing. Please stay safe tonight and tomorrow. We are working to replenish our air defenses with anti-ballistic missiles. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

Ανησυχία στο Κίεβο για τη δυτική υποστήριξη

Η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες που παρέχουν οι δυτικοί σύμμαχοί της, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο για την έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με επικείμενα ρωσικά πλήγματα όσο και για τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Η πρόσφατη αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εντείνει την ανησυχία στο Κίεβο για το ενδεχόμενο περιορισμού αυτής της κρίσιμης υποστήριξης.