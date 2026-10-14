Ολυμπιακός: Ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της EuroLeague με την επική νίκη στη Βαλένθια

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Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από διαφορά 28 πόντων απέναντι στη Βαλένθια και επικράτησε με 102-97 στην παράταση, ισοφαρίζοντας τη μεγαλύτερη ανατροπή που έχει καταγραφεί στην ιστορία της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν προβληματικό πρώτο ημίχρονο και στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 62-34. Ωστόσο, κατάφεραν να καλύψουν σταδιακά τη διαφορά, να οδηγήσουν την αναμέτρηση στην παράταση και τελικά να φτάσουν στη νίκη.

Στην αναμέτρηση ξεχώρισαν ο Γιαν Μοντέρο και ο Εβάν Φουρνιέ, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει ένα ιστορικό ρεκόρ της διοργάνωσης.

Η ανατροπή των 28 πόντων και το ρεκόρ της EuroLeague

Η προηγούμενη ανατροπή από διαφορά 28 πόντων είχε καταγραφεί τη σεζόν 2012/13, όταν η Πρόκομ είχε καταφέρει να επιστρέψει απέναντι στη Σιένα.

Με την επικράτηση επί της Βαλένθια, ο Ολυμπιακός έφτασε την ίδια επίδοση και πλέον μοιράζεται την κορυφή της σχετικής λίστας.

Ακολουθούν ανατροπές από διαφορά 27 πόντων. Η Παρτιζάν επέστρεψε από το -27 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ την περσινή σεζόν, ενώ αντίστοιχη ανατροπή είχε πετύχει και η Ζαλγκίρις δύο χρόνια νωρίτερα.