Champions League: Champions League: Τεσσάρα της Μπαρτσελόνα στην Πόλη, 6 γκολ, αλλά χωρίς νικητή η ματσάρα της Βίκινγκ με την Μπάγερν, μεγάλο «διπλό» της Μπριζ στο Μιλάνο

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Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 4-1 της Γαλατάσαραϊ στην Κωνσταντινούπολη και συνέχισε με το απόλυτο στη League Phase του Champions League, ενώ η Βίκινγκ απέσπασε ισοπαλία 3-3 από την Μπάγερν Μονάχου, κατακτώντας τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της στη διοργάνωση. Στο Μιλάνο, η Κλαμπ Μπριζ νίκησε 4-3 την Ίντερ με χατ-τρικ του Τρεσόλντι.

Νίκες σημείωσαν επίσης η Άρσεναλ απέναντι στη Λιλ, η Βιγιαρεάλ κόντρα στη Νάπολι και η Λειψία επί της Αϊτχόφεν. Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πετυχαίνοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.

Γαλατάσαραϊ – Μπαρτσελόνα 1-4

Η Γαλατάσαραϊ δυσκόλεψε την Μπαρτσελόνα στο πρώτο ημίχρονο, όμως οι Καταλανοί ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκορ και έφτασαν στη νίκη με 4-1, κάνοντας το 2/2 στη League Phase και το 10/10 σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 28ο λεπτό, όταν το σουτ του Μπατράκοφ κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα. Έξι λεπτά αργότερα, ο Γιλμάζ σκόραρε ξανά για τη Γαλατάσαραϊ, όμως το γκολ ακυρώθηκε.

Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε στο 43′, με τον Κανσέλο να διαμορφώνει το 1-1 πριν από την ανάπαυλα.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Γιαμάλ δημιούργησε τα δύο επόμενα γκολ, με τον Φερμίν Λόπεθ να σημειώνει το 2-1 στο 50′ και τον Γκόρντον να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-1 τρία λεπτά αργότερα.

Ο Αντεγέμι διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο 65′. Με τη νίκη αυτή, η Μπαρτσελόνα παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας το απόλυτο μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές μαζί με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την Άρσεναλ.

Βίκινγκ – Μπάγερν Μονάχου 3-3

Τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της στο Champions League κατέκτησε η Βίκινγκ, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Μπάγερν Μονάχου στη Νορβηγία.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στα 72 δευτερόλεπτα, με τον Στένσνες να σκοράρει με κεφαλιά. Ήταν το τέταρτο πιο γρήγορο γκολ που έχει δεχθεί η Μπάγερν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Στο 38′, ο Κρίστιανσεν αξιοποίησε την ασίστ του Μποτέιμ και με διαγώνιο σουτ πέτυχε το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Η Μπάγερν αντέδρασε μετά την ανάπαυλα. Ο Χάρι Κέιν μείωσε σε 2-1 στο 54′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και έξι λεπτά αργότερα ισοφάρισε με κεφαλιά.

Οι Βαυαροί ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 71′, όταν ο Λουίς Ντίας αξιοποίησε το γύρισμα του Λάιμερ και σημείωσε το 3-2. Δύο λεπτά αργότερα, ωστόσο, η Μπάγερν έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ολίσε.

Η Βίκινγκ αξιοποίησε το αριθμητικό πλεονέκτημα και ισοφάρισε στο 90ό λεπτό, με τον Χάουγκεν να νικά τον Ούρμπιγκ και να διαμορφώνει το τελικό 3-3.

Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ 3-4

Η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο «Μεάτσα», με τον Τρεσόλντι να πετυχαίνει χατ-τρικ.

Οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ στο 30′, όταν ο Τρεσόλντι ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι. Η Ίντερ απάντησε στο 44′ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-1.

Ο Τρεσόλντι έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Μπριζ στο 63ο λεπτό και στο 74′ σημείωσε το τρίτο προσωπικό του γκολ, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-1.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες μείωσε σε 3-2 στο 81′, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του στην αναμέτρηση, όμως ο Βέρμαντ έκανε το 4-2 για την Μπριζ στο 87′.

Ο Μπονί διαμόρφωσε το τελικό 4-3 στο 90+3′, χωρίς να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Άρσεναλ – Λιλ 3-0

Η Άρσεναλ νίκησε 3-0 τη Λιλ στο Λονδίνο και έφτασε επίσης στις δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της League Phase.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, ενώ η Λιλ είδε τέρμα του Ουέντα να ακυρώνεται.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 64′, με τον Τίμπερ να βρίσκει δίχτυα από πλάγια θέση. Στο 67′, ο Έζε αξιοποίησε το γύρισμα του Σάκα και με μονοκόμματο σουτ πέτυχε το 2-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Σάκα σημείωσε το τρίτο γκολ της Άρσεναλ και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Βιγιαρεάλ – Νάπολι 3-1

Η Βιγιαρεάλ ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και επικράτησε 3-1 της Νάπολι.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 8ο λεπτό με τον Ραχμάνι, ο οποίος πήρε αρχικά την κεφαλιά, είδε την μπάλα να προσκρούει στο δοκάρι και στη συνέχεια αξιοποίησε το ριμπάουντ για το 0-1.

Στο 22′, ο Χόιλουντ είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει το προβάδισμα της Νάπολι με κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η απάντηση της Βιγιαρεάλ ήρθε στο 23′, όταν ο Μικαουτάτζε εκμεταλλεύτηκε λανθασμένο γύρισμα του Πολιτάνο προς τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και ισοφάρισε από πλάγια θέση.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Σαντιάγκο Μουρίνιο ολοκλήρωσε την ανατροπή με δυνατό δεξί σουτ έξω από την περιοχή και σημείωσε το 2-1.

Η Βιγιαρεάλ διατήρησε το προβάδισμά της στο δεύτερο ημίχρονο και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 87′, με τον Ολουγασέγι να παίρνει την μπάλα από τον Πέρεζ και να σκοράρει.

Λειψία – Αϊτχόφεν 1-0

Η Λειψία επικράτησε 1-0 της Αϊτχόφεν, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες από το πρώτο ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 4′ με τον Μπάκου, ενώ στο 16ο λεπτό η Αϊτχόφεν κέρδισε πέναλτι έπειτα από χέρι του Μπάκου. Ο Πέρισιτς ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο τερματοφύλακας της Λειψίας απέκρουσε με το πόδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γκρούντα άνοιξε το σκορ για τη Λειψία με δυνατό σουτ.

Η Αϊτχόφεν βρήκε δίχτυα στο 81′ με κεφαλιά του Ομπίσπο, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Το 1-0 παρέμεινε έως το τελευταίο σφύριγμα.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, πετυχαίνοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Λανς – Σπόρτινγκ 0-2

0-2 Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας 2-0

– Σλάβια Πράγας 2-0 Γαλατάσαραϊ – Μπαρτσελόνα 1-4

1-4 Λειψία – Αϊντχόφεν 1-0

– Αϊντχόφεν 1-0 Άρσεναλ – Λιλ 3-0

– Λιλ 3-0 Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0

– Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0 Βιγιαρεάλ – Νάπολι 3-1

– Νάπολι 3-1 Βίκινγκ – Μπάγερν 3-3

Ίντερ – Μπριζ 3-4

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ

19:45 Φέγενορντ – Κόμο

22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ

22:00 Μπέτις – Πόρτο

22:00 Ρόμα – Ρεάλ

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη

22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ

Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΒΑΘ 1 Μπαρτσελόνα 2 2 0 0 6 2 Σπόρτινγκ 2 2 0 0 6 3 Άρσεναλ 2 2 0 0 6 4 Μπάγερν 2 1 1 0 4 5 Παρί Σεν Ζερμέν 1 1 0 0 3 6 Κόμο 1 1 0 0 3 7 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2 1 0 1 3 8 Στουτγκάρδη 1 1 0 0 3 9 Μάντσεστερ Σίτι 1 1 0 0 3 10 Βιγιαρεάλ 2 1 0 1 3 11 Άστον Βίλα 1 1 0 0 3 12 Μπέτις 1 1 0 0 3 13 Ατλέτικο 2 1 0 1 3 14 Ντόρτμουντ 1 1 0 0 3 15 Λίβερπουλ 1 1 0 0 3 16 Ρεάλ 1 1 0 0 3 17 ΑΕΚ 1 1 0 0 3 18 Μπριζ 2 1 0 1 3 19 Λανς 2 1 0 1 3 20 Λειψία 2 1 0 1 3 21 Σαμπάχ 2 1 0 1 3 22 Ρόμα 1 0 1 0 1 23 Σαχτάρ 1 0 1 0 1 24 Φενέρμπαχτσε 1 0 1 0 1 25 Αϊντχόφεν 2 0 1 1 1 26 Βίκινγκ 2 0 1 1 1 27 ΛΑΣΚ 1 0 0 1 0 28 Ίντερ 2 0 0 2 0 29 Πόρτο 1 0 0 1 0 30 Σλάβια 2 0 0 2 0 31 Νάπολι 2 0 0 2 0 32 Λιλ 2 0 0 2 0 33 Φέγενορντ 1 0 0 1 0 34 Γαλατασαράι 2 0 0 2 0 35 Σλόβαν 1 0 0 1 0 36 Μπόντο Γκλιμτ 1 0 0 1 0

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

19:45 Σαμπάχ – Ντόρτμουντ

19:45 Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

22:00 Νάπολι – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Πόρτο – Αϊντχόφεν

22:00 Ρόμα – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ

22:00 Στουτγκάρδη – Ατλέτικο

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου