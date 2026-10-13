Κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές στην Αττική, πλημμύρες σε Πέραμα, Μάνδρα, Σαλαμίνα – «Red Code» σε 8 περιοχές την Τετάρτη – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

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Ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε τμήματα του οδικού δικτύου και οδηγώντας την Τροχαία στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει οκτώ περιοχές της χώρας σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Αττική προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προβλέπει βροχοπτώσεις και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, με πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού.

Στο κέντρο της Αθήνας η βροχή συνεχίζεται με ένταση, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Έντονη βροχόπτωση στην Αττική – Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Οι βροχοπτώσεις παρουσίασαν μεγάλη ένταση σε αρκετές περιοχές της Αττικής από το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στις 19:15 στο Πέραμα καταγράφηκε καταρρακτώδης βροχή με ρυθμό 160 χιλιοστά ανά ώρα.

Ισχυροί ρυθμοί βροχόπτωσης καταγράφηκαν επίσης:

Στην Παραλία Ασπροπύργου , με 43,4 χιλιοστά ανά ώρα .

, με . Στον Ασπρόπυργο , με 34,6 χιλιοστά ανά ώρα .

, με . Στη Μάνδρα , με 21 χιλιοστά ανά ώρα .

, με . Στη Νέα Μάκρη, με 15,4 χιλιοστά ανά ώρα.

Έως τις 19:00, το συνολικό ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας είχε φτάσει τα 56,6 χιλιοστά.

Στους υπόλοιπους μετεωρολογικούς σταθμούς είχαν καταγραφεί:

Κάντζα: 31,8 χιλιοστά.

31,8 χιλιοστά. Νέα Μάκρη: 30,6 χιλιοστά.

30,6 χιλιοστά. Παραλία Ασπροπύργου: 29 χιλιοστά.

29 χιλιοστά. Ελευσίνα: 28 χιλιοστά.

28 χιλιοστά. Πέραμα: 27,2 χιλιοστά.

27,2 χιλιοστά. Ιπποκράτειος Πολιτεία: 27 χιλιοστά.

27 χιλιοστά. Παλλήνη: από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά.

από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά. Πάρνηθα: 21,2 χιλιοστά.

21,2 χιλιοστά. Παλαιό Φάληρο: 20,8 χιλιοστά.

20,8 χιλιοστά. Ασπρόπυργος: 20,4 χιλιοστά.

20,4 χιλιοστά. Σπάτα: 19,2 χιλιοστά.

Η ΕΜΥ διατηρεί πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, καθώς προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Εικόνες από τη Μάνδρα και τον Ασπρόπυργο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση της βροχόπτωσης.

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Πλημμυρισμένοι δρόμοι στο Πέραμα

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στο Πέραμα, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού στο οδικό δίκτυο.

Η λεωφόρος Δημοκρατίας πλημμύρισε, όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στη Σαλαμίνα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν τις αρμόδιες Αρχές στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε σημεία της Αττικής.

Οι ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί είναι οι εξής:

Οδός Ημέρου Πεύκου, Πικέρμι: Διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου.

Διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου. Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου, Μέγαρα: Εκτροπή από τη χιλιομετρική θέση 39,5 έως 39,7 , στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο σημείο πραγματοποιείται αντιδρόμηση μέσω του αντίθετου ρεύματος.

Εκτροπή από τη χιλιομετρική θέση , στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο σημείο πραγματοποιείται αντιδρόμηση μέσω του αντίθετου ρεύματος. Οδός Ομηρίδου Σκυλίτση, Πειραιάς: Προβλήματα από το ύψος της οδού Τζαβέλλα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Προβλήματα από το ύψος της οδού Τζαβέλλα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Οδός Σκουζέ, Πειραιάς: Διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Φίλωνος.

Προβλήματα σε Εύβοια, Κρήτη και Κορινθία

Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται, εκτός της Αττικής, στην Εύβοια, την Κρήτη και το Περγιάλι Κορινθίας.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από το Λασίθι.

Στην Εύβοια διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Γέφυρας Καλυβίτη, εξαιτίας υποχώρησης του υπεδάφους, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων.

Η διακοπή αφορά την ανώνυμη δημοτική οδό Ψαχνών – Σταυρού, στη θέση «Γέφυρα Καλυβίτη», και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Η πρόγνωση για την Αττική την Τετάρτη

Βροχές, ισχυροί άνεμοι και χαμηλότερες θερμοκρασίες προβλέπονται στην Αττική την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονες, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η Βόρεια Αττική περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου είναι πιθανό να καταγραφούν μεγάλα ύψη βροχής.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση:

6 έως 7 μποφόρ στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής.

στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής. Έως 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά.

τοπικά στα ανατολικά. Οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν τα 90 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα και την υπόλοιπη Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα ισχυρά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στην πορτοκαλί προειδοποίηση αναμένεται να περιοριστούν μετά τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πάντως, προβλέπει βροχές και πιθανές καταιγίδες στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται επίσης:

Στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το απόγευμα.

έως το απόγευμα. Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες.

έως τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

έως το απόγευμα. Στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης προβλέπονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο. Οι άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει αυξημένο κίνδυνο τοπικών χαλαζοπτώσεων στο Αιγαίο, κυρίως στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς και παροδικές χιονοπτώσεις στα υψηλότερα ορεινά της Στερεάς, της Θεσσαλίας και της βόρειας χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται την Τετάρτη παροδικές βροχές, με βελτίωση από το μεσημέρι. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Σε «Red Code» οκτώ περιοχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, οκτώ περιοχές.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά:

Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Την Περιφέρεια Αττικής .

. Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .

. Την Περιφέρεια Κρήτης .

. Την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Την Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η απόφαση ελήφθη με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για τις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και κίνδυνος από την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση του Red Code ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Ενεργοποιούνται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και τα μέσα για την ετοιμότητα απέναντι στον επαπειλούμενο κίνδυνο, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα:

Τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) .

. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Τα όργανα θα εξετάσουν ζητήματα που αφορούν την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με τους εμπλεκόμενους φορείς, για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και την απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σχολεία και εκπαιδευτικές δομές σε αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω των προβλεπόμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Εύβοια: Με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης την Τετάρτη, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης την Τετάρτη, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Δήμος Σκιάθου: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, λόγω της έντασης των φαινομένων που προβλέπονται στο νησί.

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, λόγω της έντασης των φαινομένων που προβλέπονται στο νησί. Κυκλάδες και Δωδεκάνησα: Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αναστέλλεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής, καθώς και όλα τα Ειδικά Σχολεία.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αναστέλλεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής, καθώς και όλα τα Ειδικά Σχολεία. Ρόδος: Πέρα από τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και τις μονάδες προσχολικής αγωγής, κλειστά θα παραμείνουν τα ειδικά σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και τα εργαστήρια που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου.

Πέρα από τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και τις μονάδες προσχολικής αγωγής, κλειστά θα παραμείνουν τα ειδικά σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και τα εργαστήρια που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου. Σύμη: Αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Αττική: Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί συνολική απόφαση από την Περιφέρεια Αττικής για οριζόντια αναστολή της λειτουργίας των σχολείων στο Λεκανοπέδιο. Οι αρμόδιες αρχές και οι κατά τόπους δήμαρχοι παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές ανακοινώσεις εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω.

Τηλεκπαίδευση όπου αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζουν ότι στις περιπτώσεις όπου αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων με αποφάσεις των οικείων δήμων ή περιφερειών, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται ψηφιακά, σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας απέναντι στους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η ΓΓΠΠ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται τα έντονα φαινόμενα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί.

Σε περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που, εάν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος τους.

Να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων, λόγω του κινδύνου από κεραυνούς.

Να προφυλάσσονται αμέσως σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, καταφεύγοντας σε κτίριο ή αυτοκίνητο και παραμένοντας στον ασφαλή χώρο μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα και αναρτημένες πινακίδες, καθώς και από σημεία όπου ελαφρά αντικείμενα, όπως γλάστρες ή σπασμένα τζάμια, ενδέχεται να αποκολληθούν και να πέσουν.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμόδιων φορέων, όπως η Τροχαία.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, καθώς ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια.

Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίζετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών στην κουζίνα ή το μπάνιο, καθώς αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιήστε το όχημα στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Εάν βρίσκεστε σε δάσος, προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων.

Μην καταφεύγετε κάτω από ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη λόγω του κινδύνου πλημμύρας.

Μην στέκεστε δίπλα σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές ή φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα, ποδήλατα ή σύνεργα κατασκήνωσης.

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Εάν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

Εάν βρίσκεστε απομονωμένοι σε επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας, ένδειξη ότι ενδέχεται να εκδηλωθεί άμεσα κεραυνός, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματος και την επαφή με το έδαφος, και απομακρύνετε τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων μέσω των τακτικών δελτίων της ΕΜΥ και της ιστοσελίδας www.emy.gr και www.oldportal.emy.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.astynomia.gr.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr.