Φωτιά σε κατοικία στην Αρτέμιδα – Αναφορές για εκρήξεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία στην οδό Χατζοπούλου, στην Αρτέμιδα, λίγο πριν από τις 20:00 της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική και τις τοπικές δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με το rpn.gr, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις από τον χώρο της κατοικίας και για κατάρρευση της σοφίτας. Αρχικά είχε αναφερθεί πιθανός εγκλωβισμός ενός ατόμου, ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, δεν βρίσκεται κανείς μέσα στο κτίριο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στο συμβάν επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, η ΕΟΜΑΚ, το «Βραυρώνα 1» και η Πολιτική Προστασία του δήμου με μία υδροφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα. Στο σημείο βρίσκεται επίσης το ΕΚΑΒ. Την επιχείρηση συνδράμουν με την παρουσία τους ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Πέτρος Πουλάκης, και ο τοπικός σύμβουλος, Κωνσταντίνος Δημογιάννης.

Η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Οι αρχικές αναφορές για πιθανή σύνδεση με τις διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω της κακοκαιρίας δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

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