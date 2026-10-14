EuroLeague: Μόνος πρώτος και αήττητος ο Παναθηναϊκός – Στο 4-1 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε αήττητος και μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Τρίτης (13/10) για την 5η αγωνιστική, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 4-1.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν εκτός έδρας της Παρτίζαν με 72-55 και έφτασαν στο 5-0. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, νίκησε με 102-97 τη Βαλένθια στην Ισπανία, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές.
Μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης, η Βαλένθια και η Φενέρμπαχτσε βρίσκονται επίσης στο 4-1, πίσω από τον Παναθηναϊκό.
Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της, επικρατώντας με 98-89 της Αρμάνι στο Μιλάνο. Η Dubai BC πέρασε από την έδρα της Μπασκόνια με 93-79, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε τη Βιλερμπάν με 84-82 στο Λιόν.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Τρίτη 13/10
- Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις 99-80
- Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 82-84
- Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-98
- Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87
- Μπασκόνια – Dubai BC 79-93
- Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 55-72
- Βαλένθια – Ολυμπιακός 97-102
Τετάρτη 14/10
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (19:00)
- Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου (20:30)
- Παρί – Βίρτους Μπολόνια (21:45)
Η κατάταξη της EuroLeague
- Παναθηναϊκός 5-0
- Ολυμπιακός 4-1
- Βαλένθια 4-1
- Φενέρμπαχτσε 4-1
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Παρτίζαν 3-2
- Dubai BC 3-2
- Μπεσίκτας 2-2
- Βίρτους Μπολόνια 2-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
- Ζάλγκιρις 2-3
- Βιλερμπάν 2-3
- Αναντολού Εφές 1-3
- Παρί 1-3
- Μπάγερν Μονάχου 1-3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
- Αρμάνι Μιλάνο 1-4
- Μπασκόνια 1-4