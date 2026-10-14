EuroLeague: Μόνος πρώτος και αήττητος ο Παναθηναϊκός – Στο 4-1 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

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Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε αήττητος και μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Τρίτης (13/10) για την 5η αγωνιστική, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 4-1.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν εκτός έδρας της Παρτίζαν με 72-55 και έφτασαν στο 5-0. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, νίκησε με 102-97 τη Βαλένθια στην Ισπανία, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές.

Μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης, η Βαλένθια και η Φενέρμπαχτσε βρίσκονται επίσης στο 4-1, πίσω από τον Παναθηναϊκό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της, επικρατώντας με 98-89 της Αρμάνι στο Μιλάνο. Η Dubai BC πέρασε από την έδρα της Μπασκόνια με 93-79, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε τη Βιλερμπάν με 84-82 στο Λιόν.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Τρίτη 13/10

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις 99-80

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 82-84

Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-98

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87

Μπασκόνια – Dubai BC 79-93

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 55-72

Βαλένθια – Ολυμπιακός 97-102

Τετάρτη 14/10

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (19:00)

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου (20:30)

Παρί – Βίρτους Μπολόνια (21:45)

Η κατάταξη της EuroLeague