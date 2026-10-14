EuroLeague: Μόνος πρώτος και αήττητος ο Παναθηναϊκός – Στο 4-1 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Παρτίζαν με 72-55 και παρέμεινε μόνος πρώτος και αήττητος στην EuroLeague με 5-0. Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βαλένθια με 102-97 και ακολουθεί με ρεκόρ 4-1.

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός - Παρτίζαν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε αήττητος και μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 4-1.
  • Οι «πράσινοι» επικράτησαν εκτός έδρας της Παρτίζαν με 72-55 και έφτασαν στο 5-0. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-97 τη Βαλένθια στην Ισπανία, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές.
  • Μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης, η Βαλένθια και η Φενέρμπαχτσε βρίσκονται επίσης στο 4-1, πίσω από τον Παναθηναϊκό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε αήττητος και μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Τρίτης (13/10) για την 5η αγωνιστική, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 4-1.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν εκτός έδρας της Παρτίζαν με 72-55 και έφτασαν στο 5-0. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, νίκησε με 102-97 τη Βαλένθια στην Ισπανία, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές.

Μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης, η Βαλένθια και η Φενέρμπαχτσε βρίσκονται επίσης στο 4-1, πίσω από τον Παναθηναϊκό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της, επικρατώντας με 98-89 της Αρμάνι στο Μιλάνο. Η Dubai BC πέρασε από την έδρα της Μπασκόνια με 93-79, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε τη Βιλερμπάν με 84-82 στο Λιόν.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Τρίτη 13/10

  • Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις 99-80
  • Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 82-84
  • Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-98
  • Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87
  • Μπασκόνια – Dubai BC 79-93
  • Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 55-72
  • Βαλένθια – Ολυμπιακός 97-102

Τετάρτη 14/10

  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (19:00)
  • Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου (20:30)
  • Παρί – Βίρτους Μπολόνια (21:45)

Η κατάταξη της EuroLeague

  1. Παναθηναϊκός 5-0
  2. Ολυμπιακός 4-1
  3. Βαλένθια 4-1
  4. Φενέρμπαχτσε 4-1
  5. Ερυθρός Αστέρας 3-2
  6. Μπαρτσελόνα 3-2
  7. Παρτίζαν 3-2
  8. Dubai BC 3-2
  9. Μπεσίκτας 2-2
  10. Βίρτους Μπολόνια 2-2
  11. Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2
  12. Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
  13. Ζάλγκιρις 2-3
  14. Βιλερμπάν 2-3
  15. Αναντολού Εφές 1-3
  16. Παρί 1-3
  17. Μπάγερν Μονάχου 1-3
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
  19. Αρμάνι Μιλάνο 1-4
  20. Μπασκόνια 1-4
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