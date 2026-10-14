Ιράν: Νέα στρατηγική επιθέσεων σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Απειλές για πλήρη αποκλεισμό

Τουλάχιστον πέντε περιστατικά με δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 48 ώρες στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Ιράν προχωρά σε αλλαγή της στρατηγικής του, αυξάνοντας τη συχνότητα των επιθέσεων και διευρύνοντας τη γεωγραφική εμβέλεια των επιχειρήσεών του. Δύο υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει υψηλές τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο.

Οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων που εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά έχουν φτάσει, σύμφωνα με ανεξάρτητα στοιχεία, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Μεταξύ των πρόσφατων περιστατικών περιλαμβάνονται και πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως προκύπτει από την ανάλυση στοιχείων ναυτιλιακών πηγών ασφαλείας και αναφορών προς τον οργανισμό United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), ο οποίος συνδέεται με το βρετανικό ναυτικό.

«Παρατηρείται αύξηση του ρυθμού των πληγμάτων, η οποία φαίνεται να είναι σκόπιμη», ανέφερε πηγή από τον χώρο της ναυτικής ασφάλειας.

Η αλλαγή τακτικής εντάσσεται στην προσπάθεια της Τεχεράνης να ελέγξει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Πριν από την έναρξη του πολέμου, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Έκτοτε, οι ιρανικές απειλές και επιθέσεις έχουν περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα, προκαλώντας άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, η μεταφορά ορισμένων ποσοτήτων συνεχίζεται, παρά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ιράν, το οποίο επιχειρεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Η νέα στρατηγική και οι απειλές για τις τιμές του πετρελαίου

Οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Ωστόσο, ένας από αυτούς ανέφερε ότι, πριν από περίπου 10 ημέρες, η Τεχεράνη άρχισε να εφαρμόζει διαφορετικές επιθετικές τακτικές εναντίον πλοίων που θεωρεί ότι παραβιάζουν τους περιορισμούς της, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα σχετικά περιστατικά.

Η νέα στρατηγική προβλέπει αλλαγές τόσο στον τρόπο διεξαγωγής όσο και στη συχνότητα των επιθέσεων. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η σχετική απόφαση ελήφθη στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και συντονίστηκε σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό.

«Στόχος είναι να ματαιωθούν οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους να μειώσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ο δεύτερος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να επιτύχει μείωση των τιμών πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Τη στιγμή που θα νομίζουν ότι πλησιάζουν στο σημείο όπου οι τιμές θα αρχίσουν να πέφτουν, θα τους απομακρύνουμε από αυτό. Είναι μια παρτίδα σκάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επέκταση των επιθέσεων πέρα από τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, η ιρανική ηγεσία σχεδιάζει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της προς τον Κόλπο του Ομάν και σε ακόμη πιο απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλοία που κινούνται εκτός των Στενών του Ορμούζ.

Η διεύρυνση αυτή ενδέχεται να έχει ήδη αρχίσει, όπως υποδηλώνουν αναλύσεις ναυτιλιακών πηγών ασφαλείας, οι οποίες βασίζονται σε περιστατικά που έχουν αναφερθεί στην UKMTO και σε εταιρείες ναυτικής ασφάλειας της περιοχής.

Τα σχετικά στοιχεία καταγράφουν στοχοποίηση πλοίων και πέρα από τα Στενά, μεταξύ άλλων σε θαλάσσιες ζώνες ανοικτά των ακτών του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Κανένα τέτοιο πλοίο δεν θα είναι ασφαλές πουθενά, ακόμη και έξω από τα Στενά του Ορμούζ», προειδοποίησε ο δεύτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Οι δύο αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να φτάσει σε σημείο όπου κανένα πλοίο που παραβιάζει τους περιορισμούς της δεν θα μπορεί να περάσει από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

«Σύντομα θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός», δήλωσε ένας από αυτούς.

Άοπλοι παρατηρητές σε μικρά σκάφη εντοπίζουν στόχους

Την αλλαγή της ιρανικής τακτικής επιβεβαίωσε, σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό επίπεδο, και Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όπως εξήγησε, μετά την καταστροφή μεγάλου μέρους των δυνατοτήτων ραντάρ του Ιράν από αμερικανικά πλήγματα, το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) άρχισε να χρησιμοποιεί άοπλους παρατηρητές σε μικρά σκάφη, προκειμένου να εντοπίζει πιθανούς στόχους, ακόμη και αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Ο αξιωματούχος αποκάλυψε μάλιστα ένα περιστατικό της περασμένης εβδομάδας, το οποίο δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εντόπισαν Ιρανούς παρατηρητές σε παραδοσιακό ιστιοφόρο τύπου ντάου, από το οποίο μετέδιδαν πληροφορίες για πιθανούς στόχους στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι αμερικανικές δυνάμεις προσέγγισαν το ιστιοφόρο και διέταξαν τους επιβαίνοντες να το εγκαταλείψουν, προτού προχωρήσουν στην καταστροφή του. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, από την επιχείρηση δεν υπήρξαν θύματα.

Ο αξιωματούχος επισήμανε ακόμη ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται απρόθυμη να διακινδυνεύσει τα ταχύπλοα που της έχουν απομείνει, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν τα αμερικανικά πλήγματα στο ναυτικό της. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει καταφέρει να ανακόψει την αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών.

Η πίεση στην Ουάσιγκτον ενόψει των εκλογών

Η αντιπαράθεση στον Περσικό Κόλπο συνδέεται και με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, όπου ο πόλεμος, με μηνιαίο κόστος 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί βασικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν, έχοντας δηλώσει ότι δεν πρόκειται να εξαπολύσει νέα επίθεση πριν από τις εκλογές.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και επεκτείνουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την οικονομική πίεση και να την οδηγήσουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η συνεχιζόμενη ένταση στα Στενά του Ορμούζ διατηρεί τον κίνδυνο νέων αναταράξεων στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Οι απειλές για περισσότερες επιθέσεις, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των πλοίων, εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Πηγή: Reuters