Αντίσταση στην ινσουλίνη: Το θρεπτικό συστατικό που μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου, σύμφωνα με ειδικούς

Η αντίσταση στην ινσουλίνη συνδέεται στενά με τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται τη γλυκόζη. Όμως, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μεταβολική υγεία. Ανάμεσα στα θρεπτικά συστατικά που ξεχωρίζουν είναι οι φυτικές ίνες, καθώς μπορούν να επιβραδύνουν την πέψη των υδατανθράκων και να συμβάλλουν στη διαχείριση του σακχάρου. Διαιτολόγοι εξηγούν γιατί αξίζει να τις εντάξουμε συστηματικά στη διατροφή μας και ποιες τροφές αποτελούν καλές πηγές.

Το Νο1 θρεπτικό συστατικό για τη βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, σύμφωνα με διαιτολόγους

Μπορεί να υπάρχουν πολλά προϊόντα, συμπληρώματα και προγράμματα που υπόσχονται καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, όμως η διατροφή παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες που αξίζει να προσέξουμε. Από τους συνεχείς καταγραφείς γλυκόζης (CGM) μέχρι τα δημοφιλή συμπληρώματα διατροφής, οι επιλογές είναι πολλές, αλλά δεν είναι απαραίτητα όλες κατάλληλες ή απαραίτητες για κάθε άνθρωπο.

Όταν πρόκειται για την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη ρύθμιση του σακχάρου, οι καθημερινές διατροφικές συνήθειες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Ένα θρεπτικό συστατικό που ξεχωρίζει είναι οι φυτικές ίνες, οι οποίες βρίσκονται σε μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων και αποτελούν μέρος των διατροφικών συστάσεων για καλύτερη μεταβολική υγεία.

Πόσες φυτικές ίνες χρειαζόμαστε, ποιες τροφές αποτελούν καλές πηγές και με ποιον τρόπο μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση της γλυκόζης; Ειδικοί εξηγούν τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα και πώς μπορούμε να αυξήσουμε σταδιακά την πρόσληψή τους μέσα από την καθημερινή διατροφή.

Το Νο1 θρεπτικό συστατικό για τη μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη είναι οι διατροφικές (φυτικές) ίνες, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο επιβραδύνουν την πέψη των υδατανθράκων.

Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα (δηλαδή την ποσότητα γλυκόζης που κυκλοφορεί στο αίμα). Στους υγιείς οργανισμούς, μετά το φαγητό, το σώμα διασπά τους υδατάνθρακες της τροφής σε γλυκόζη για να τη χρησιμοποιήσει ως πηγή ενέργειας. Στη συνέχεια, το πάγκρεας εκκρίνει ινσουλίνη ώστε να συλλέξει τη γλυκόζη από το αίμα και να τη μεταφέρει στα κύτταρα.

Δυστυχώς, αυτό το καλοκουρδισμένο σύστημα μπορεί να διαταραχθεί λόγω συγκεκριμένων παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση ή η παχυσαρκία, καθώς και άλλων παραγόντων του τρόπου ζωής, όπως η μη ισορροπημένη διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα ινσουλίνης.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή το πάγκρεας συνεχίζει να παράγει ινσουλίνη, αλλά οι υποδοχείς ινσουλίνης στα κύτταρα έχουν γίνει «ανθεκτικοί» στην πρόσληψή της. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα δεν μπορεί να μεταφέρει αποτελεσματικά τη γλυκόζη από το αίμα στα κύτταρα. Με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη και ο διαβήτης τύπου 2.

Τι δείχνουν επιστημονικές μελέτες

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που κατανάλωναν περισσότερες φυτικές ίνες —τόσο μέσω ολοκληρωμένων τροφίμων όσο και μέσω συμπληρωμάτων διαλυτών ινών— εμφάνισαν βελτιωμένο γλυκαιμικό έλεγχο και αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Όταν το σώμα είναι πιο ευαίσθητο στην ινσουλίνη, μειώνεται η αντίσταση και βελτιώνεται η ρύθμιση του σακχάρου. Παρόλο που οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα συμπληρώματα διαλυτών ινών είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, οι φυσικές πηγές φυτικών ινών από ολόκληρες τροφές διαδραμάτισαν επίσης καθοριστικό ρόλο.

Η Erin Palinski-Wade, RD, CDCES (Εγγεγραμμένη Διαιτολόγος και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαβήτη), είναι θερμή υποστηρίκτρια των φυτικών ινών. Η ίδια εξηγεί: «Οι διατροφικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, βοηθώντας το σώμα να ρυθμίσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μέσω της επιβράδυνσης της πέψης των υδατανθράκων. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες υποστηρίζουν ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο συνδέεται με τη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, τη μείωση της φλεγμονής και τον περιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2».

Τα οφέλη των φυτικών ινών στην υγεία του εντέρου και η θετική τους επίδραση στον έλεγχο του σακχάρου επιβεβαιώνονται ισχυρά τόσο από την επιστημονική έρευνα όσο και από την κλινική πράξη.

Οι καλύτεροι τύποι φυτικών ινών για την αντίσταση στην ινσουλίνη

Η υιοθέτηση μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για τη βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη. Υπενθυμίζεται ότι οι φυτικές ίνες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: διαλυτές και αδιάλυτες. Πολλές τροφές περιέχουν και τους δύο τύπους, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία μιας ποικιλόμορφης διατροφής για την πρόσληψη όλων των οφελών τους. Παρόλο που τα συμπληρώματα τόσο διαλυτών όσο και αδιάλυτων ινών έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, ορισμένες έρευνες αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένες τροφές βοηθούν ακόμη περισσότερο.

Μία μελέτη διαπίστωσε ότι η προσθήκη οσπρίων σε μια διατροφή περιορισμένων θερμίδων όχι μόνο βοήθησε στη μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, αλλά ενίσχυσε και την απώλεια βάρους. Τα φασόλια περιέχουν τόσο αδιάλυτες όσο και διαλυτές φυτικές ίνες, σε συνδυασμό με πρωτεΐνες, βιταμίνες και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, καθιστώντας τα μια εξαιρετική επιλογή για το καθημερινό σας διαιτολόγιο. Άλλες τροφές που συνδυάζουν και τους δύο τύπους ινών είναι η βρώμη, τα μήλα, οι φακές και τα λαχανικά.

Η Jenna Braddock (M.H.S., RDN), κλινική διαιτολόγος, συμφωνεί απόλυτα, τονίζοντας ότι οι φυτικές ίνες είναι από τα βασικά θρεπτικά συστατικά που συνιστά στους πελάτες της. Όπως αναφέρει: «Μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στη βελτίωση της συνολικής μεταβολικής υγείας, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Δεδομένου ότι και οι δύο τύποι ινών ωφελούν τη διαχείριση της γλυκόζης και της ινσουλίνης, η πρόσληψή τους από ποικιλία τροφίμων είναι το κλειδί».

Πώς να προσθέσετε περισσότερες φυτικές ίνες στη διατροφή σας

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες φυτικών ινών στην καθημερινότητά τους. Η σταδιακή ενσωμάτωση διαφορετικών πηγών κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να σας βοηθήσει να καλύψετε τις ανάγκες σας. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι 25 γραμμάρια για τις γυναίκες και 38 γραμμάρια για τους άνδρες. Αντί να προσπαθήσετε να αλλάξετε ριζικά τις διατροφικές σας συνήθειες από τη μια μέρα στην άλλη, εστιάστε σε μικρές, απλές αλλαγές:

Συνδυάστε φρούτα με το πρωινό σας: Τα μούρα, οι μπανάνες και τα μήλα αποτελούν νόστιμες και εύκολες επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες.

Ενισχύστε τον οργανισμό σας με φυτική πρωτεΐνη: Πηγές φυτικής πρωτεΐνης όπως το τοφού (tofu), το τέμπε (tempeh), τα όσπρια και οι σπόροι δεν κάνουν καλό μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην πρόσληψη φυτικών ινών.

Προσθέστε φασόλια ή κυβάκια τοφού σε σούπες, σαλάτες και stir-fries. Η Braddock προτείνει: «Ενθαρρύνω τους πελάτες μου να χρησιμοποιούν τα φασόλια όχι μόνο ως συνοδευτικό, αλλά και ως γαρνιτούρα σε διάφορα γεύματα για να αυξήσουν εύκολα τις φυτικές ίνες».

Δώστε όγκο στα γεύματα με φρούτα και λαχανικά: Φτιάχνετε σούπα ή σάλτσα; Προσθέστε ένα φλιτζάνι τριμμένο κουνουπίδι (“ρύζι” κουνουπιδιού) για να κερδίσετε 2 επιπλέον γραμμάρια φυτικών ινών και βιταμίνη C. Εναλλακτικά, αντικαταστήστε τη ζάχαρη σε παρασκευές όπως τα muffins χρησιμοποιώντας πολτό μήλου (applesauce) ή λιωμένες μπανάνες.

Επιπλέον συμβουλές για τη διαχείριση της αντίστασης στην ινσουλίνη

Αν και η εστίαση στη διατροφή και η αύξηση των φυτικών ινών είναι καθοριστικής σημασίας, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και στη ρύθμιση του σακχάρου: