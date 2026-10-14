Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση 30% και ενισχύσεις έως 1.560 ευρώ – Τα ποσά και οι δικαιούχοι, πότε αρχίζουν οι αιτήσεις

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Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027. Η ενίσχυση θα είναι αυξημένη κατά 30%, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά εκτιμάται ότι πληρούν δυνητικά τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της.

Το κατώτατο ποσό διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ την προηγούμενη περίοδο, ενώ το ανώτατο όριο αυξάνεται από τα 800 στα 1.040 ευρώ. Για τις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες προβλέπονται πρόσθετες προσαυξήσεις, με την επιδότηση να μπορεί να φθάσει τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους.

Παράλληλα, αναμένεται αύξηση της προκαταβολής, με τις πρώτες πληρωμές να προγραμματίζονται έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2026 και τις υπόλοιπες καταβολές να ολοκληρώνονται έως τον Ιούλιο του 2027.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Για τους οικισμούς με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας προβλέπεται προσαύξηση 25% στο υπολογιζόμενο ποσό. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη.

Σε περιοχές με ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο συντελεστής φθάνει ή ξεπερνά το 1,2, προβλέπεται επιπλέον αύξηση 25%. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι.

Τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης φθάνουν τα 1.300 ευρώ για τις λοιπές μορφές ενέργειας και τα 1.560 ευρώ ειδικά για την ηλεκτρική θέρμανση στις ψυχρότερες περιοχές, για την οποία προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 25%.

Ο υπολογισμός του επιδόματος θα βασίζεται στο ποσό αναφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε καύσιμο, σε συνδυασμό με τον συντελεστή των τρεχουσών καιρικών συνθηκών του οικισμού όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία.

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, τα βασικά ποσά αναφοράς διαμορφώνονται ως εξής: Από 490 έως 494 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια, από 468 έως 470 ευρώ για τη βιομάζα (πέλετ), 455 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση, 425 ευρώ για το φυσικό αέριο και 390 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) και το υγραέριο.

Το αντίστοιχο ποσό αναφοράς προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τον καθορισμό των συντελεστών θα λαμβάνονται υπόψη τόσο τα κλιματικά χαρακτηριστικά όσο και οι καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής, βάσει των βαθμοημερών θέρμανσης. Πρόκειται για δείκτη που αποτυπώνει τη δριμύτητα του κλίματος και, κατ’ επέκταση, τις ενεργειακές ανάγκες των κατοικιών.

Οι κλιματικοί συντελεστές θα κυμαίνονται από 0,12 έως 1,62 και θα περιλαμβάνονται σε αναλυτικούς πίνακες που θα συνοδεύουν την κοινή υπουργική απόφαση.

Παραδείγματα επιδότησης ανά περιοχή

Η αύξηση της ενίσχυσης αποτυπώνεται στα ακόλουθα παραδείγματα, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων:

Αθήνα: Οικογένεια με ένα παιδί που χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανσης θα λάβει 205 ευρώ, έναντι 158 ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Οικογένεια με ένα παιδί που χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανσης θα λάβει 205 ευρώ, έναντι 158 ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Θεσσαλονίκη: Για οικογένεια με ένα παιδί και θέρμανση με πετρέλαιο, το επίδομα αυξάνεται από 258 σε 335 ευρώ.

Για οικογένεια με ένα παιδί και θέρμανση με πετρέλαιο, το επίδομα αυξάνεται από 258 σε 335 ευρώ. Κοζάνη: Οικογένεια με δύο παιδιά θα εισπράξει 385 ευρώ, από 296 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οικογένεια με δύο παιδιά θα εισπράξει 385 ευρώ, από 296 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ξάνθη: Η ενίσχυση για οικογένεια με δύο παιδιά διαμορφώνεται στα 445 ευρώ, έναντι 342 ευρώ.

Η ενίσχυση για οικογένεια με δύο παιδιά διαμορφώνεται στα 445 ευρώ, έναντι 342 ευρώ. Βέρμιο: Οικογένεια με ένα παιδί που θερμαίνεται με πετρέλαιο θα λάβει 927 ευρώ, από 713 ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και ποιες μορφές θέρμανσης καλύπτονται

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Η κατοικία πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατά την υποβολή της αίτησης, ανεξάρτητα από το εάν είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Για ορισμένες μορφές θέρμανσης ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί, οι οποίοι συνδέονται με τον πληθυσμό του οικισμού και τις κλιματικές συνθήκες.

Ειδικότερα, όσοι χρησιμοποιούν καυσόξυλα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση εφόσον η κατοικία τους βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους και κλιματικό συντελεστή τουλάχιστον 0,8.

Για τη βιομάζα (πέλετ), το πληθυσμιακό όριο ανέρχεται στους 25.000 κατοίκους, ενώ διατηρείται η προϋπόθεση ο κλιματικός συντελεστής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Διαφορετικοί περιορισμοί ισχύουν για την ηλεκτρική ενέργεια. Από τη συγκεκριμένη επιδότηση εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ενεργή παροχή ρεύματος κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης προβλέπονται συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Για τους άγαμους, τους χήρους και όσους βρίσκονται σε διάσταση, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο.

Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2025. Από τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος εξαιρούνται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

Επιπλέον, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του νοικοκυριού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Παράλληλα, εφαρμόζονται περιορισμοί που αφορούν την ακίνητη περιουσία των αιτούντων, με βάση την αντικειμενική αξία της την 1η Ιανουαρίου 2026.

Για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει δικαιούχους, το περιουσιακό όριο ανέρχεται στις 200.000 ευρώ. Στην περίπτωση των εγγάμων χωρίς εξαρτώμενα τέκνα αυξάνεται στις 260.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αιτήσεις στο myΘέρμανση και χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, ώστε να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2026, ενώ η προθεσμία υποβολής τοποθετείται στα τέλη του ίδιου μήνα ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την προκαταβολή, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση των ποσών που θα καταβληθούν στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους έως τις αρχές Δεκεμβρίου προβλέπεται να λάβουν προκαταβολικά περίπου το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026.

Για τους νέους δικαιούχους, το ποσοστό της προκαταβολής αναμένεται να αυξηθεί από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται.

Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι επόμενες καταβολές θα συνεχιστούν έως τον Ιούλιο του 2027, ανάλογα με το είδος της θέρμανσης και τις καταναλώσεις κάθε νοικοκυριού.

Τα ποσά θα πιστώνονται στους δικαιούχους μέσω τραπεζικών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.