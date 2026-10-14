Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 10.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι και οι περιοχές

Σε δέκα επιπλέον Περιφερειακές Ενότητες επεκτείνεται το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που επιλέγει να εγκατασταθεί μόνιμα σε συγκεκριμένες ακριτικές περιοχές της χώρας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης.

Το πρόγραμμα, που αρχικά εφαρμόστηκε στον Έβρο, διευρύνεται πλέον σε Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Απευθύνεται σε πολίτες που διαμένουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιθυμούν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε μία από τις επιλέξιμες περιοχές.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο τα μονοπρόσωπα όσο και τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά, υπό την προϋπόθεση ότι θα μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα. Το ακίνητο μπορεί να είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση επιτρέπει επίσης την ένταξη Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν προηγουμένως σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται και απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 και αποφασίζουν να παραμείνουν στην περιοχή.

Το ποσό των 10.000 ευρώ καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη, ύψους 5.000 ευρώ, χορηγείται με την οριστική έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης διαμονής. Παράλληλα, εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα προκαταβολικής καταβολής της πρώτης δόσης, προκειμένου να διευκολυνθούν οικονομικά οι δικαιούχοι κατά τη μετεγκατάστασή τους.

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Δίνουμε σε περισσότερους πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν μια νέα αρχή»

Αναφερόμενη στη διεύρυνση του προγράμματος και στη δυνατότητα προκαταβολής μέρους της ενίσχυσης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Δίνουμε σε περισσότερους πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν μια νέα αρχή σε περιοχές της χώρας που θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές και να ενισχύσουμε δημογραφικά. Επεκτείνουμε το Πρόγραμμα σε 10 ακόμη Περιφερειακές Ενότητες και προσφέρουμε 10.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που επιλέγει να μεταφέρει εκεί μόνιμα την κατοικία του. Κάνουμε όμως και ένα ακόμη σημαντικό βήμα: δίνουμε τη δυνατότητα να καταβάλλονται τα πρώτα 5.000 ευρώ προκαταβολικά, πριν ακόμη η αίτηση περάσει στο στάδιο της προέγκρισης, για την κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης. Γιατί ξέρουμε ότι η απόφαση να αλλάξει κάποιος τόπο ζωής χρειάζεται και πρακτική στήριξη».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός των 1.000 νοικοκυριών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2028.