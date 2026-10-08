Τουρισμός: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της υψηλής σεζόν

Ποιοι προορισμοί ξεχώρισαν τον Αύγουστο, πού καταγράφηκαν απώλειες και τι δείχνει η εικόνα του οκταμήνου για τον τουρισμό. Με θετικό πρόσημο, αλλά και με αισθητές διαφοροποιήσεις από προορισμό σε προορισμό, ολοκληρώθηκε ο Αύγουστος για τον ελληνικό τουρισμό, με σχεδόν 4,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να καταγράφονται στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, αριθμός αυξημένος κατά 2,7% σε σχέση με πέρυσι.

ΠΗΓΗ: Realnews

Στην αιχμή της θερινής περιόδου, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κινήθηκαν πάνω από τα περυσινά επίπεδα, με αρκετούς προορισμούς να ενισχύουν σημαντικά τη δυναμική τους και άλλους να εμφανίζουν μικρές απώλειες ή να μένουν ουσιαστικά στάσιμοι. Τον Ιούλιο είχαν προηγηθεί 5 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 3,2%, με αποτέλεσμα οι δύο μήνες της υψηλής σεζόν να διατηρήσουν την ανοδική εικόνα.

Τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις τον Αύγουστο κατέγραψαν κυρίως νησιωτικοί προορισμοί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), το οποίο επεξεργάστηκε δεδομένα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

Πίσω από το συνολικό θετικό αποτέλεσμα, πάντως, καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά προορισμό. Τον Αύγουστο, τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις εμφάνισαν η Σάμος με 17,2%, η Κεφαλονιά με 15,3% και η Σκιάθος με 15%. Ακολούθησαν το Άκτιο με 10,9% και η Μύκονος με 8,5%.

Στους μεγάλους προορισμούς, η εικόνα παρέμεινε επίσης κατά κύριο λόγο ανοδική, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς. Η Κρήτη συνέχισε να προσελκύει μεγάλο μέρος της ξένης ζήτησης, με Ηράκλειο και Χανιά να βρίσκονται σε θετική τάση, ενώ άνοδο κατέγραψαν επίσης η Κέρκυρα και η Ρόδος. Συνολικά, τα Ιόνια νησιά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των γεωγραφικών ενοτήτων τον Αύγουστο, με 6%, έναντι 4,3% στην Κρήτη, 3,9% στις Κυκλάδες και 2,7% στα Δωδεκάνησα.

Δεν έλειψαν, όμως, και οι προορισμοί που έμειναν πίσω από τη γενική τάση. Η Σαντορίνη κινήθηκε οριακά χαμηλότερα σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο, ενώ πτώση σημειώθηκε και στη Μυτιλήνη.

Η Κως παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Στην Αθήνα οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ήταν επίσης χαμηλότερες σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Ωστόσο, η εικόνα των αφίξεων είναι μόνο η μία πλευρά της φετινής τουριστικής εξίσωσης. Σε επίπεδο επταμήνου Ιανουαρίου-Ιουλίου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12%, φθάνοντας τα 13,5 δισ. ευρώ, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε περίπου 20 εκατ. ταξιδιώτες. Η διαφορά αυτή ενισχύει την εικόνα μιας χρονιάς κατά την οποία η πορεία των τουριστικών εσόδων είναι μέχρι στιγμής ισχυρότερη από εκείνη του αριθμού των επισκεπτών.

Ανοδική τάση

Σε επίπεδο οκταμήνου, η τάση ως προς τις αφίξεις παραμένει ανοδική. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 20,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, 670.000 περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με αύξηση 3,4%. Στους κερδισμένους της περιόδου ξεχωρίζουν η Σάμος και η Σκιάθος, ενώ σημαντική άνοδο εμφανίζουν επίσης η Κεφαλονιά, τα Χανιά και η Μύκονος. Στον αντίποδα, χαμηλότερα από πέρυσι κινούνται η Μυτιλήνη, η Καβάλα, η Αθήνα και η Κως, ενώ η Σαντορίνη παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα.