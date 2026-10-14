Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ και ριπές που θα ξεπερνούν τα 100 χλμ./ώρα

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Μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα επηρεάσουν το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με ριπές που κατά τόπους ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, η κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινότερα τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με εξαίρεση τις βόρειες περιοχές της χώρας.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί, έντασης 7-8 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6-7 μποφόρ, που τοπικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Οι ριπές τους αναμένεται να αγγίξουν τα 90-100 χλμ./ώρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα είναι ακόμη ισχυρότερες. Από τις απογευματινές ώρες προβλέπεται μικρή εξασθένηση.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, έντασης 6-7 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι, ωστόσο, θα εξασθενήσουν σημαντικά και θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς.

Πώς θα διαμορφωθεί η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί στα ακόλουθα επίπεδα ανά περιοχή:

Δυτική Μακεδονία: Από 5 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Από 5 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 8 έως 15-17 βαθμούς.

Από 8 έως 15-17 βαθμούς. Ήπειρος: Από 10 έως 20 βαθμούς.

Από 10 έως 20 βαθμούς. Υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα: Από 11 έως 23 βαθμούς.

Από 11 έως 23 βαθμούς. Θεσσαλία: Από 11 έως 15-17 βαθμούς.

Από 11 έως 15-17 βαθμούς. Υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά: Από 10 έως 17-19 βαθμούς.

Από 10 έως 17-19 βαθμούς. Επτάνησα: Από 12 έως 21-23 βαθμούς.

Από 12 έως 21-23 βαθμούς. Νησιά Αιγαίου και Κρήτη: Από 16 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά διαστήματα μεγαλύτερη ένταση, κυρίως στα βόρεια του νομού. Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να καταγραφούν μεγάλα ύψη βροχής.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 6-7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Οι ριπές τους θα φτάνουν τα 90-100 χλμ./ώρα, ενώ κατά τόπους ενδέχεται να ξεπεράσουν αυτές τις τιμές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, τόσο στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή του νομού, αναμένονται παροδικές βροχές, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση από το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.