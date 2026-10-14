LIVE UPDATE
LIVE η κίνηση: «Βροχή» τα προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Ταξίδι στην Αμερική

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε μια sold out συναυλία στη Βοστώνη, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν η Αλεξάνδρα Νίκα, και το ζευγάρι στη συνέχεια ταξίδεψε για χαλάρωση στο Λος Άντζελες. Οι εμφανίσεις του τραγουδιστή εκτός συνόρων συνεχίζονται με επόμενο σταθμό τις Βρυξέλλες, πριν από την επιστροφή του στην Αθήνα για τη χειμερινή σεζόν.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Αργυρός - Νίκα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στη Βοστώνη για μια sold out συναυλία στις 3 Οκτωβρίου, έχοντας στο πλευρό του την Αλεξάνδρα Νίκα. Η σύζυγός του ήταν φανερά υπερήφανη για την επιτυχία του.
  • Μετά τη Βοστώνη, το ζευγάρι αποφάσισε να συνεχίσει τις διακοπές του στο Λος Άντζελες, την πόλη όπου η Αλεξάνδρα Νίκα σπούδασε. Εκεί απόλαυσαν βόλτες, ρομαντικά δείπνα και παρακολούθησαν συναυλία του Μπρούνο Μαρς.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνέχισε τις διεθνείς εμφανίσεις του στις Βρυξέλλες στις 16 Οκτωβρίου. Μετά τα ταξίδια του, ο τραγουδιστής επέστρεψε στην Αθήνα για τη χειμερινή σεζόν, όπου εμφανίζεται με τη Ρία Ελληνίδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με αφορμή τη μεγάλη συναυλία του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στη Βοστώνη και κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο για χαλάρωση και βόλτες, έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα της ζωής του, Αλεξάνδρα Νίκα.

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα: Νυχτερινή διασκέδαση για το ζευγάρι

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι ερωτευμένοι και απολαμβάνουν την ευτυχία της όμορφης οικογένειας που έχουν δημιουργήσει μαζί. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα φροντίζουν πάντα να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον και, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, πραγματοποιούν αποδράσεις που τους βοηθούν να αποφορτίζονται από την ένταση της καθημερινότητας.
Αυτό ακριβώς έκαναν και στη Βοστώνη, όπου ταξίδεψαν πρόσφατα με αφορμή τη μεγάλη συναυλία του τραγουδιστή. Ο Κ. Αργυρός εμφανίστηκε στις 3 Οκτωβρίου στην «Agganis Arena» του Boston University, πραγματοποιώντας μια sold out συναυλία μπροστά σε περίπου 8.000 θεατές. Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή για την ελληνική ομογένεια, με τον ίδιο να γνωρίζει θερμή υποδοχή. Η σύζυγός του ήταν στο πλευρό του, φανερά υπερήφανη για την επιτυχία του συντρόφου της και πατέρα των δύο παιδιών της.

Ωστόσο, η παραμονή τους στην Αμερική δεν περιορίστηκε μόνο στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μετά τη συναυλία, οι δυο τους αποφάσισαν να συνεχίσουν τις διακοπές τους στο Λος Αντζελες, την πόλη στην οποία η Αλεξάνδρα σπούδασε και έμεινε για αρκετά χρόνια. Βόλτες, ρομαντικά δείπνα και στιγμές χαλάρωσης αποτέλεσαν τα βασικά συστατικά αυτού του ταξιδιού, ενώ παρακολούθησαν τη συναυλία του Μπρούνο Μαρς.

Οι διεθνείς εμφανίσεις του Κ. Αργυρού δεν σταματούν εδώ. Επόμενος σταθμός του είναι οι Βρυξέλλες, όπου θα τραγουδήσει στις 16 Οκτωβρίου στο «Forest National». Το αν η σύζυγός του καταφέρει να τον ακολουθήσει και σε αυτό το επαγγελματικό ταξίδι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Αμέσως μετά τα ταξίδια του, ο τραγουδιστής θα επιστρέψει στην Αθήνα για τη χειμερινή σεζόν, όπου θα εμφανίζεται μαζί με τη Ρία Ελληνίδου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ