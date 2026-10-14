Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Ταξίδι στην Αμερική

Με αφορμή τη μεγάλη συναυλία του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στη Βοστώνη και κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο για χαλάρωση και βόλτες, έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα της ζωής του, Αλεξάνδρα Νίκα.

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι ερωτευμένοι και απολαμβάνουν την ευτυχία της όμορφης οικογένειας που έχουν δημιουργήσει μαζί. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα φροντίζουν πάντα να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον και, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, πραγματοποιούν αποδράσεις που τους βοηθούν να αποφορτίζονται από την ένταση της καθημερινότητας.

Αυτό ακριβώς έκαναν και στη Βοστώνη, όπου ταξίδεψαν πρόσφατα με αφορμή τη μεγάλη συναυλία του τραγουδιστή. Ο Κ. Αργυρός εμφανίστηκε στις 3 Οκτωβρίου στην «Agganis Arena» του Boston University, πραγματοποιώντας μια sold out συναυλία μπροστά σε περίπου 8.000 θεατές. Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή για την ελληνική ομογένεια, με τον ίδιο να γνωρίζει θερμή υποδοχή. Η σύζυγός του ήταν στο πλευρό του, φανερά υπερήφανη για την επιτυχία του συντρόφου της και πατέρα των δύο παιδιών της.

Ωστόσο, η παραμονή τους στην Αμερική δεν περιορίστηκε μόνο στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μετά τη συναυλία, οι δυο τους αποφάσισαν να συνεχίσουν τις διακοπές τους στο Λος Αντζελες, την πόλη στην οποία η Αλεξάνδρα σπούδασε και έμεινε για αρκετά χρόνια. Βόλτες, ρομαντικά δείπνα και στιγμές χαλάρωσης αποτέλεσαν τα βασικά συστατικά αυτού του ταξιδιού, ενώ παρακολούθησαν τη συναυλία του Μπρούνο Μαρς.

Οι διεθνείς εμφανίσεις του Κ. Αργυρού δεν σταματούν εδώ. Επόμενος σταθμός του είναι οι Βρυξέλλες, όπου θα τραγουδήσει στις 16 Οκτωβρίου στο «Forest National». Το αν η σύζυγός του καταφέρει να τον ακολουθήσει και σε αυτό το επαγγελματικό ταξίδι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Αμέσως μετά τα ταξίδια του, ο τραγουδιστής θα επιστρέψει στην Αθήνα για τη χειμερινή σεζόν, όπου θα εμφανίζεται μαζί με τη Ρία Ελληνίδου.