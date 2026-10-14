Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο – Άνεμοι μέχρι 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Λόγω ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο, έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου. Ενώ στον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα και Αρκίτσα-Αιδηψός δεν λειτουργούν, με τους επιβάτες να καλούνται να επικοινωνούν με τις αρχές για ενημέρωση.

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απαγορευτικό απόπλου, πλοία, επιστροφή, καιρός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, λόγω ισχυρών ανέμων που φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.
  • Στον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Από τη Ραφήνα τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.
  • Δεν εκτελούνται επίσης δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα και Αρκίτσα-Αιδηψός. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για ενημέρωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ελληνική ακτοφυλακή στον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Star Delos» αναχώρησε κανονικά στις 7:20 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ίο.

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Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφήνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα και Αρκίτσα-Αιδηψός, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

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Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν, πριν από την αναχώρησή τους, με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

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