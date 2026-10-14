AUSA 2026: Ηχηρό «παρών» της Ελλάδας στη μεγαλύτερη αμυντική έκθεση των ΗΠΑ – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σε ένα κατάμεστο περίπτερο, παρουσία πλήθους αξιωματούχων και αξιωματικών ξένων χωρών, πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στην μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού των ΗΠΑ, AUSA 2026. Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο (AMCHAM) γι’ ακόμη μία χρόνια σήκωσε ψηλά την Ελλάδα ενθαρρύνοντας τις συνέργειες ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών.

Του Χρήστου Μαζανίτη – Αποστολή στην Ουάσινγκτον

Για 13 συνεχόμενη χρονιά, η Ελλάδα δίνει ηχηρό παρών στη μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού των ΗΠΑ, Association of the United States Army (AUSA) 2026, στην Ουάσιγκτον.

Μες στο εκθεσιακό κέντρο Walter E. Washington, οι κορυφαίες εταιρείες από ΗΠΑ και όλο τον κόσμο παρουσιάζουν μέσα σε τρεις ημέρες ότι πιο κορυφαίο έχουν δημιουργήσει για την αμυντική θωράκιση των χωρών, επιδεικνύοντας σήμερα τις τεχνολογίες του αύριο.

Είναι τόση μεγάλη η ζήτηση που αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους διοργανωτές, υπάρχουν περισσότερες από 1.300 εταιρείες παγκοσμίως, αμερικάνικες και μη, οι οποίες βρίσκονται στη λίστα αναμονής.

Κι όμως, το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο (AMCHAM) έχει καταφέρει να έχει σταθερή παρουσία, κάθε χρονιά και μάλιστα φιλοξενώντας 14 ελληνικές εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζουν τεχνολογίες αιχμής, με καινοτόμα προϊόντα. Κι όσο κι αν ακούγεται ουτοπικό, οι ελληνικές εταιρείες μπορούν και κοιτούν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στα μάτια και μάλιστα επεκτείνονται στις ΗΠΑ, δημιουργώντας μονάδες παραγωγής με τα συστήματά τους.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στην είσοδο του διώροφου περιπτέρου της ελληνικής αποστολής.

Εκεί, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Ιωάννης Σαρακάκης, υποδέχθηκε κι έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων με τον Έλληνα Πρέσβη στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη, τον Υπαρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Ανδρέα Κορωνάκη, τον Υποστράτηγο Ιωάννη Κορρέ διευθυντή του Δ’ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, τον Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, τον Στρατηγό Robert B. Brown Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της AUSA, τον Curtis Thomas Αναπληρωτής Βοηθός Υφυπουργός Στρατού για τις Αμυντικές Εξαγωγές και τη Συνεργασία , τον βοηθό Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα Υποστράτηγο Robert G. Carruthers III, που εκπροσώπησε τον Διοικητή Υποστράτηγο John D. Haas (ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε στην Ελλάδα την συμφωνία με το ΓΕΕΘΑ για συνεργασία, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο), ενώ το Enterprise Greece εκπροσώπησε η Αννίτα Τρυποσκούφη, Διευθύντρια Μικρομεσαίων & Μεγάλων Εξαγωγέων.

«Η συνεχόμενη παρουσία της Ελλάδας σε αυτή την έκθεση είναι μνημειώδης» ανέφερε ο Curtis Thomas Αναπληρωτής Βοηθός Υφυπουργός Στρατού για τις Αμυντικές Εξαγωγές και τη Συνεργασία.

Στην 13η συνεχόμενη χρονιά παρουσίας στην AUSA με το AMCHAM οργανωτή αυτής της εθνικής προσπάθειας στάθηκε σε δηλώσεις του στο enikos.gr ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σαρακάκης, ο οποίος τόνισε την αξιοσημείωτη συμμετοχή των 14 ελληνικών επιχειρήσεων από την αμυντική βιομηχανία, που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση.

«Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο να βλέπουμε αυτές τις επιχειρήσεις να έχουν αυτή την εξωστρέφεια, αυτή την αυτοπεποίθηση στην δυσκολότερη αγορά του πλανήτη. Αυτό μου κάνει πολύ καλή εντύπωση και πρέπει να συγχαρούμε τις εταιρείες αυτές» τόνισε ο κύριος Σαρακάκης.

Ο Πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις «που είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κος Ρούμπιο, μίλησε από την Πνύκα. Μίλησε πάρα πολύ ζεστά για την Ελλάδα και τις αξίες που πρεσβεύει αλλά όχι μόνο για την Ελλάδα ως μία ανάμνηση. Αλλά για την Ελλάδα την σημερινή, την οικονομία της που έχει προοδεύσει και μαζί με την οικονομία της προφανώς και όλες οι επιχειρήσεις. Οπότε προφανώς είναι ευχάριστο αυτό, η Ελλάδα να αναδεικνύεται και μακάρι να αποκτήσει και την θέση που μπορούμε και θέλουμε στον παγκόσμιο χάρτη της εφοδιαστικής αλυσίδας εν προκειμένω στον χώρο της Άμυνας».

Όπως ανέφερε ο κ. Σαρακάκης, κάθε χρονιά το Επιμελητήριο πιέζει τους διοργανωτές ώστε να δώσουν μεγαλύτερο περίπτερο στην ελληνική αποστολή, «δυστυχώς αυτό δεν γίνεται γι’ αυτό αναγκαστήκαμε και αναπτυχθήκαμε καθ’ ύψος αυτή τη φορά».

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης, κατά γενική ομολογία έχει αναπτύξει πολύ ζωηρή δραστηριότητα στην Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον και από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε κι ενθάρρυνε με όλο το προσωπικό της Πρεσβείας την πρωτοβουλία του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, ενθαρρύνοντας τις επαφές ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών αλλά και κινητοποιώντας δυνάμεις από όλο το φάσμα της αμερικανικής πολιτικής.

«Είναι μέχρι στιγμής η καλύτερη ελληνική παρουσία στην AUSA» ανέφερε στις αποκλειστικές του δηλώσεις στο enikos.gr, προσθέτοντας «έρχομαι από την Αθήνα ακριβώς μία εβδομάδα μετά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο και την Επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Και νομίζω ότι δεν μπορώ να φανταστώ τον Στρατηγικό Διάλογο να κουμπώνει καλύτερα από αυτή την ελληνική παρουσία. Είναι ένα μήνυμα προς τα έξω ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει και υπεροχή, έχει και αυτοπεποίθηση για να προχωρήσει σε στρατηγικές συνέργειες, που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο των εξαιρετικών διμερών σχέσεων. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία προχωράει με αυτοπεποίθηση και με φόντο πάντα τις εξαιρετικές της επιδόσεις. Κι αυτό είναι ένα μήνυμα ότι θα πάει εξαιρετικά στο μέλλον».,

Την ελπίδα του ότι θα επιτρέψουν οι συνθήκες από τους διοργανωτές να δώσουν στην Ελλάδα μεγαλύτερο περίπτερο και να είναι περισσότερες οι ελληνικές εταιρείες που θα μπορούν να συμμετέχουν αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας. «Ξέρετε τις προσπάθειες που κάνει η ΓΔΑΕΕ να ενισχύσει την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Προσπαθούμε μέσα από δράσεις να φέρουμε πιο κοντά το ελληνικό οικοσύστημα στα ξένα οικοσυστήματα» ανέφερε στο enikos.gr, συμπληρώνοντας με αφορμή τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα ότι «μέσα από τις συμφωνίες που θα έρθουν με τις αμερικάνικες εταιρείες θα έχει μία πολύ μεγάλη ευκαιρία το ελληνικό οικοσύστημα είτε να κάνει συνεργασίες και γιατί όχι συμπαραγωγές μαζί με τις αμερικάνικες εταιρείες. Είναι μία στρατηγική ευκαιρία να αναβαθμιστεί η ελληνική βιομηχανία».

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φέτος είναι ότι οι ελληνικές εταιρείες επιδιώκουν να επενδύσουν στις ΗΠΑ, δημιουργώντας μονάδες παραγωγής των προϊόντων τους, κάτι που πριν μερικά χρόνια φάνταζε αδιανόητο. «Είναι γεγονός ότι από το 2020 και μετά η ελληνική αμυντική βιομηχανία αρχίζει και δείχνει μία εξωστρέφεια, αρχικά με τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά και συμμετοχή σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αλλά και με την Αμερική. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην AUSA. Η εξωστρέφεια είναι μεγάλη και συνεχίζει να γίνεται και ακόμα μεγαλύτερη».