Ντόναλντ Τραμπ: «Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, γι’ αυτό συνεργαζόμαστε και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα τον εξέθεσε για έλλειψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχειρίας. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμούν το τέλος του πολέμου, αλλά δυσκολεύονται να το επιτύχουν λόγω του «μίσους» μεταξύ τους.

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Διεθνή Νέα

TRUMP - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/EPA/SHAWN THEW
TRUMP - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/EPA/SHAWN THEW
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος». Υπογράμμισε πως «θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, γι’ αυτό συνεργαζόμαστε και με τη Ρωσία».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι Πούτιν και Ζελένσκι επιθυμούν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά «υπάρχει πολύ μίσος μεταξύ των δύο» και «δεν ξέρουν πώς να το επιτύχουν».
  • Για τη συμφωνία με τον Πούτιν αναφορικά με την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου, ο Τραμπ είπε ότι «Πρόκειται για μια συμφωνία για το ντίζελ, όχι για εμάς. Αυτό διατίθεται στην παγκόσμια αγορά».

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Με τη Μόσχα να εκθέτει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν υπάρχει συμφωνία για την ενεργειακή εκεχειρία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε σήμερα να δηλώσει ότι επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία και συνεργάζονται τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος». «Τους βοηθάμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, γι’ αυτό συνεργαζόμαστε μαζί τους και με τη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος», υπογράμμισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμούν να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά «υπάρχει πολύ μίσος μεταξύ των δύο» και «δεν ξέρουν πώς να το επιτύχουν», είπε.

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Ενώ για την συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αναφορικά με την προμήθεια 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού πετρελαίου και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό εις βάρος της Ουκρανίας στον εν εξελίξει πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε να πει: «Πρόκειται για μια συμφωνία για το ντίζελ, όχι για εμάς. Αυτό διατίθεται στην παγκόσμια αγορά. Δεν διατίθεται σε εμάς».

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