Πολωνία: «Ζοφερή τάση βίας» οι αιματηρές επιθέσεις σε σχολεία – Αποσύρονται μαχαίρια και τρομακτικές στολές Halloween

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Με την ανησυχία να εντείνεται στην Πολωνία μετά από τρεις επιθέσεις με μαχαίρι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων αποφάσισαν να αποσύρουν από τα ράφια τους ορισμένα προϊόντα για το Halloween, όπως πλαστικά μαχαίρια και τρομακτικές στολές. Την ίδια ώρα, χιλιάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε σχολεία της χώρας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν νέα περιστατικά βίας.

Σύμφωνα με το Reuters, μεγάλες εμπορικές αλυσίδες στην Πολωνία ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι περιορίζουν τη διάθεση προϊόντων για το Halloween, έπειτα από τις πρόσφατες επιθέσεις με μαχαίρι που συγκλόνισαν τη χώρα.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που προχώρησαν στη συγκεκριμένη απόφαση βρίσκεται η Biedronka, η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής πώλησης της Πολωνίας, η οποία ανήκει στον πορτογαλικό όμιλο Jeronimo Martins και διαθέτει περίπου 3.900 καταστήματα.

Η εταιρεία αποφάσισε να αποσύρει επιλεγμένα προϊόντα, όπως ψεύτικα μαχαίρια και στολές με μακάβρια χαρακτηριστικά.

«Με γνώμονα την ανησυχία για την ευημερία των παιδιών και των νέων, αποφασίσαμε χθες να αποσύρουμε επιλεγμένα προϊόντα για το Halloween που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητους συνειρμούς», δήλωσε η Μαλγκοζάτα Πολακόφσκα, διευθύντρια κατηγορίας προϊόντων της Biedronka.

Αντίστοιχη απόφαση έλαβε και η αλυσίδα παιδικών ειδών Smyk, η οποία ανακοίνωσε ότι αποσύρει από το δίκτυο των καταστημάτων της αξεσουάρ που μιμούνται επικίνδυνα αντικείμενα, όπως πλαστικά μαχαίρια και μπαλτάδες.

«Πιστεύουμε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η παρουσία τέτοιων αντικειμένων στα ράφια ενός καταστήματος που απευθύνεται σε οικογένειες είναι ακατάλληλη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Τρεις επιθέσεις με μαχαίρι σε τέσσερις ημέρες – Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Η απόφαση των εμπορικών αλυσίδων ακολουθεί μια σειρά βίαιων περιστατικών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Πολωνίας, στα οποία ενεπλάκησαν νεαρά άτομα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (7/10), σε σχολείο στην Οστρολέκα, βόρεια της Βαρσοβίας, όπου ένας 19χρονος τραυμάτισε δέκα ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του.

Μόλις μία ημέρα αργότερα, την Πέμπτη (8/10), ένας 15χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε σε δημοτικό σχολείο στο Λεστσίντολ-Νοβίνι, βορειοανατολικά της πολωνικής πρωτεύουσας.

Ο ανήλικος, ο οποίος έφερε κάμερα προσαρμοσμένη στο κράνος του, σκότωσε έναν εργαζόμενο του σχολείου και τραυμάτισε άλλα δύο μέλη του προσωπικού.

Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (10/10), όταν τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Βαρσοβία.

Μετά τα περιστατικά αυτά, χιλιάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε σχολεία της χώρας από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Τουσκ: «Μια πολύ ζοφερή τάση βίας»

Οι διαδοχικές επιθέσεις έχουν πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στην Πολωνία σχετικά με τη βία μεταξύ των νέων και τις πιθανές επιρροές που δέχονται.

Πολωνοί πολιτικοί έχουν επισημάνει τον αρνητικό αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα βιντεοπαιχνίδια, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί σύνδεσή τους με τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, έκανε λόγο για «μια πολύ ζοφερή τάση βίας», εκφράζοντας την ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις.

Παρότι το Halloween δεν αποτελεί παραδοσιακή πολωνική γιορτή, έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των νέων, κυρίως λόγω της επιρροής της δυτικής ποπ κουλτούρας.

Η απόφαση των καταστημάτων να περιορίσουν τη διάθεση συγκεκριμένων αποκριάτικων προϊόντων εντάσσεται στο κλίμα αυξημένης ανησυχίας που επικρατεί στη χώρα μετά τις επιθέσεις.