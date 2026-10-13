Ζελένσκι: «Σταματήσαμε τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, αλλά η Μόσχα συνεχίζει να χτυπά τις ενεργειακές μας υποδομές»

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Η Ουκρανία έχει σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία, ωστόσο η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τις ουκρανικές υποδομές, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ώρα που το Κίεβο δηλώνει έτοιμο να τηρήσει τη συμφωνία, οι ρωσικές επιθέσεις προκαλούν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα υδροδότησης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, από τις 11 Οκτωβρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου ή άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Η Ουκρανία δεν έχει πραγματοποιήσει πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου ή γενικότερα στον ενεργειακό τομέα τις δύο ημέρες που έχουν περάσει από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχειρία. Αλλά η Ρωσία δεν συμμορφώθηκε», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση του Τραμπ φαίνεται ότι αιφνιδίασε το Κίεβο, καθώς η ουκρανική πλευρά δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για κάποια συμφωνία.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους γιατί ανακοίνωσε εκεχειρία χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τις δύο πλευρές, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η Ουάσινγκτον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο.

«Συμφώνησαν επειδή είπα εγώ ότι συμφώνησαν. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είχε εκφράσει, σε συνέντευξή του στο Axios, την προθυμία της Ουκρανίας να εφαρμόσει μια τέτοια συμφωνία.

«Εάν ο πρόεδρος Τραμπ το διαπραγματεύτηκε με τον Πούτιν, παρακαλώ πείτε μας πότε αρχίζει η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα τη δεχτούμε», ανέφερε.

Νέο ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο – Πάνω από 200 επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Παρά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου τον σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας CHP-5 στο Χάρκοβο, σύμφωνα με το ουκρανικό δημοσίευμα.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι, μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, η Ρωσία πραγματοποίησε περισσότερα από 200 πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, καθώς και 17 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου.

«Έχουν σκοτώσει περισσότερους από 150 ανθρώπους μας και έχουν τραυματίσει περισσότερους από 700», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, παρουσιάζοντας τον απολογισμό των ρωσικών επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο δεν έδωσε σαφή δέσμευση για την εφαρμογή της ενεργειακής εκεχειρίας.

«Θέλουμε μακροχρόνια ειρήνη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την επιτύχουμε», δήλωσε τη Δευτέρα (12/10) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν δεν διαβάζει το Truth Social»

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε ενεργειακή εκεχειρία δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στα διυλιστήρια πετρελαίου, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειακών υποδομών.

«Είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε μια ενεργειακή εκεχειρία, εφόσον η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει το ίδιο», υπογράμμισε.

Μιλώντας στις 12 Οκτωβρίου, μέσω βιντεοσύνδεσης, στο Warsaw Security Forum, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η Ουκρανία διαθέτει μόλις ένα διυλιστήριο πετρελαίου, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσικά πλήγματα εδώ και πολύ καιρό.

Η συνεχιζόμενη στοχοποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα την καθημερινότητα των κατοίκων του Κιέβου, μιας πόλης με περισσότερους από τρία εκατομμύρια κατοίκους.

Σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας καταγράφονται πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ ορισμένες συνοικίες αντιμετωπίζουν και προβλήματα στην υδροδότηση.

Σχολιάζοντας τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων παρά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Ζελένσκι προχώρησε σε μια αιχμηρή δήλωση.

«Ήταν σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει το Truth Social και ότι τα drones Shahed του ακολουθούν διαφορετικές εντολές», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής πρωτοβουλίας.