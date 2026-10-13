Ζελένσκι: «Σταματήσαμε τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, αλλά η Μόσχα συνεχίζει να χτυπά τις ενεργειακές μας υποδομές»

Η Ουκρανία έχει σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία, ωστόσο η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τις ουκρανικές υποδομές, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ώρα που το Κίεβο δηλώνει έτοιμο να τηρήσει τη συμφωνία, οι ρωσικές επιθέσεις προκαλούν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα υδροδότησης στην ουκρανική πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, από τις 11 Οκτωβρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου ή άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων.
«Η Ουκρανία δεν έχει πραγματοποιήσει πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου ή γενικότερα στον ενεργειακό τομέα τις δύο ημέρες που έχουν περάσει από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχειρία. Αλλά η Ρωσία δεν συμμορφώθηκε», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Since last evening and up to now, the Russians have attacked Ukraine with more than a hundred different weapons – jet-powered drones, loitering munitions, and ballistic missiles. A significant portion of these strike assets were shot down. But unfortunately, not all of them.
An ordinary residential building was destroyed in Kharkiv; the rescue operation continued virtually all night as first responders searched for people under the rubble. Four people were killed in this strike on the building in Kharkiv. My condolences to all their families and loved ones. In Kharkiv alone, 41 people were injured in just one evening. There was also a particularly vile ballistic missile strike on Kyiv – five missiles that hit civilian infrastructure. Unfortunately, we received no early warning from our partners about this strike. Intelligence on Russian ballistic missile launches helps save lives, and this is one of the most critical issues. This is precisely what helps prevent people from being killed – when there is an early warning about ballistic missiles.
Ukraine has not carried out strikes on Russian oil refineries or the energy sector in general for the two days since the American President announced an energy ceasefire. But Russia did not heed the American President. During this time, the Russians have attacked both our energy facilities and our critical infrastructure, sending absolutely clear signals that they have no intention of refraining from strikes on Ukraine. Nineteen regions of our country have come under attack in these two days alone. Our position remains unchanged: Ukraine is ready for reciprocal steps toward de-escalation, and effective pressure on Russia is needed to make de-escalation happen. Wars end when the aggressor realizes that it cannot prolong the war.
Global pressure on Russia contributes to exactly that – bringing peace closer. But direct or indirect support for Russia, slowing down assistance to Ukraine, and making it harder to protect lives against ballistic missiles will certainly not help bring peace. Everyone needs peace. A strong America, a strong Europe, and strong partners are needed. Thank you to everyone who is truly helping!
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026
Η ανακοίνωση του Τραμπ φαίνεται ότι αιφνιδίασε το Κίεβο, καθώς η ουκρανική πλευρά δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για κάποια συμφωνία.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους γιατί ανακοίνωσε εκεχειρία χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τις δύο πλευρές, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η Ουάσινγκτον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο.
«Συμφώνησαν επειδή είπα εγώ ότι συμφώνησαν. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είχε εκφράσει, σε συνέντευξή του στο Axios, την προθυμία της Ουκρανίας να εφαρμόσει μια τέτοια συμφωνία.
«Εάν ο πρόεδρος Τραμπ το διαπραγματεύτηκε με τον Πούτιν, παρακαλώ πείτε μας πότε αρχίζει η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα τη δεχτούμε», ανέφερε.
Νέο ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο – Πάνω από 200 επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
Παρά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου τον σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας CHP-5 στο Χάρκοβο, σύμφωνα με το ουκρανικό δημοσίευμα.
Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι, μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, η Ρωσία πραγματοποίησε περισσότερα από 200 πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, καθώς και 17 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου.
«Έχουν σκοτώσει περισσότερους από 150 ανθρώπους μας και έχουν τραυματίσει περισσότερους από 700», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, παρουσιάζοντας τον απολογισμό των ρωσικών επιθέσεων.
Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο δεν έδωσε σαφή δέσμευση για την εφαρμογή της ενεργειακής εκεχειρίας.
«Θέλουμε μακροχρόνια ειρήνη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την επιτύχουμε», δήλωσε τη Δευτέρα (12/10) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ζελένσκι: «Ο Πούτιν δεν διαβάζει το Truth Social»
Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε ενεργειακή εκεχειρία δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στα διυλιστήρια πετρελαίου, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειακών υποδομών.
«Είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε μια ενεργειακή εκεχειρία, εφόσον η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει το ίδιο», υπογράμμισε.
Μιλώντας στις 12 Οκτωβρίου, μέσω βιντεοσύνδεσης, στο Warsaw Security Forum, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η Ουκρανία διαθέτει μόλις ένα διυλιστήριο πετρελαίου, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσικά πλήγματα εδώ και πολύ καιρό.
Η συνεχιζόμενη στοχοποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα την καθημερινότητα των κατοίκων του Κιέβου, μιας πόλης με περισσότερους από τρία εκατομμύρια κατοίκους.
Σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας καταγράφονται πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ ορισμένες συνοικίες αντιμετωπίζουν και προβλήματα στην υδροδότηση.
Σχολιάζοντας τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων παρά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Ζελένσκι προχώρησε σε μια αιχμηρή δήλωση.
«Ήταν σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει το Truth Social και ότι τα drones Shahed του ακολουθούν διαφορετικές εντολές», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής πρωτοβουλίας.