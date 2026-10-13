Γερμανία: Λανθασμένος ο συναγερμός για αεροπειρατεία σε πτήση από την Κέρκυρα

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Λανθασμένος αποδείχθηκε ο συναγερμός για αεροπειρατεία που σήμανε στη Γερμανία την Τρίτη, όταν επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα προς τη Νυρεμβέργη εξέπεμψε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης «7500», ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αεροπειρατείας.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ανησυχητική όταν χάθηκε η ασύρματη επικοινωνία με το πιλοτήριο, με αποτέλεσμα να απογειωθούν μαχητικά Eurofighter και να αποκλειστεί το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια, ενώ οι γερμανικές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους επιβαίνοντες. Ως πιθανή αιτία του περιστατικού εξετάζεται τεχνική βλάβη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa και το BR24, το ειδησεογραφικό δίκτυο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Βαυαρίας, το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση XR456 της Corendon Airlines, η οποία είχε αναχωρήσει από την Κέρκυρα με προορισμό τη Νυρεμβέργη.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, περίπου στα μισά της διαδρομής, από το αεροσκάφος μεταδόθηκε ο κωδικός «7500», που αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα για ενδεχόμενη παράνομη κατάληψη αεροσκάφους. Αμέσως μετά την εκπομπή του σήματος, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν μπορούσαν πλέον να επικοινωνήσουν με το πιλοτήριο μέσω ασυρμάτου.

«Από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε πλέον να επικοινωνήσουμε με το πιλοτήριο, ή μάλλον που ο πύργος ελέγχου δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με αυτό, έπρεπε να υποθέσουμε το χειρότερο», εξήγησε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας.

Οι αρχές ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό ως πιθανή αεροπειρατεία.

Απογειώθηκαν Eurofighter και αποκλείστηκε το αεροδρόμιο

Δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν το επιβατικό αεροσκάφος κατά τη διέλευσή του από τον γερμανικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα μαχητικά προέρχονταν από την Τακτική Πτέρυγα 74, που εδρεύει στο Νόιμπουργκ αν ντερ Ντόναου, στη Βαυαρία.

Στη συγκεκριμένη βάση βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή δύο Eurofighter, έτοιμα να απογειωθούν σε περίπτωση αεροπορικής έκτακτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου της Νυρεμβέργης, αναστέλλοντας προσωρινά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στον χώρο, ενώ κινητοποιήθηκαν και ειδικές μονάδες της αστυνομίας, καθώς δεν είχε ακόμη εξακριβωθεί τι συνέβαινε μέσα στο αεροσκάφος.

Ασφαλής προσγείωση – Τεχνική βλάβη πίσω από τον συναγερμό;

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Νυρεμβέργη περίπου στις 12:15 τοπική ώρα.

Οι επιβάτες παρέμειναν αρχικά στις θέσεις τους, όσο οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν ελέγχους στο εσωτερικό και το εξωτερικό του αεροπλάνου.

Aus dem Cockpit wurde der Code “7500” (Entführungsfall) gesendet, zudem war der Pilot per Funk nicht mehr zu erreichen. Sicherheitshalber wurden daraufhin diverse Alarmstarts ausgelöst. #NUE1310 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) October 13, 2026

Λίγο αργότερα, η αστυνομία έδωσε το σήμα λήξης του συναγερμού. «Οι επιτόπιοι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος», ανακοίνωσαν οι αρχές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες ήταν καλά στην υγεία τους. «Όλα είναι καλά στο αεροσκάφος. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και οι πιλότοι είναι ασφαλείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περίπου μία ώρα μετά την προσγείωση, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον χώρο αφίξεων, όπου τους παρασχέθηκε υποστήριξη από ειδική ομάδα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του BR24, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η εκπομπή του κωδικού αεροπειρατείας ενδέχεται να οφειλόταν σε τεχνική βλάβη.

Η υπόθεση αποδείχθηκε λανθασμένος συναγερμός ως προς την απειλή αεροπειρατείας, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί γιατί μεταδόθηκε ο συγκεκριμένος κωδικός και γιατί διακόπηκε η επικοινωνία με το πιλοτήριο.

Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 13:30.

Είχε προηγηθεί συναγερμός για πιθανή παρουσία drones

Το περιστατικό με την πτήση από την Κέρκυρα σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από μια άλλη κινητοποίηση στο ίδιο αεροδρόμιο.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, τρεις πιλότοι ανέφεραν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, ότι εντόπισαν ένα άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια απογειώσεων ή προσγειώσεων, το οποίο ενδεχομένως να ήταν drone.

Η αστυνομία κινητοποίησε δυνάμεις για τον εντοπισμό του, χρησιμοποιώντας ακόμη και ελικόπτερο, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάποιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Εξαιτίας εκείνου του περιστατικού, έξι πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, ενώ δύο αεροσκάφη ανακατευθύνθηκαν προσωρινά προς την Κολωνία και την Πράγα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.