Κουτσούμπας: «Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι κι από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που της στερούν» – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο του στα social media αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα σε μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη, όπως στη Γαλλία,, αλλά και στην κινητοποίηση των φοιτητών σήμερα Τρίτη στο Σύνταγμα ενάντια στο δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και στέγασης.

“Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία γιατί τους στερούν τη μόρφωση. Στην Ελλάδα οι φοιτητές στήνουν σκηνές στο Σύνταγμα γιατί δεν έχουν πού να μείνουν για να σπουδάσουν, δεν τα βγάζουν πέρα με το κόστος σπουδών!”, τόνισε αρχικά ο κ. Κουτσούμπας και σημείωσε:

“Τρεις χώρες, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, το ίδιο έργο: Για τις ανάγκες των πολλών δεν υπάρχουν λεφτά, για τα κέρδη των λίγων και τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς υπάρχουν δισεκατομμύρια!

Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι κι από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί όσα της στερούν!”.

Κουτσούμπας: Προαναγγέλλει θερμό αγωνιστικό χειμώνα

“Ένα είναι σίγουρο: Την κυβέρνηση την περιμένει θερμός αγωνιστικός χειμώνας!

Οι φοιτητές δεν έστησαν σκηνές για να κάνουν διακοπές. Τις έστησαν γιατί δεν δέχονται να κάνουν τη ζωή τους μια διαρκή κατασκήνωση επιβίωσης!

Είμαστε μαζί τους, στον αγώνα για σπουδές και ζωή με δικαιώματα!”, υπογράμμισε.