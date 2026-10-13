Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση

Απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τις παρεμβάσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πολιτική και οικονομική ζωή της Ελλάδας ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

ΠΑΣΟΚ: «Η αποπομπή της πρέσβεως των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας»

«Με τη απόφαση αποπομπής της πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία κατ’ ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφειλε να εφαρμόζει η χώρα μας», τονίζει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο τομεάρχης Εξωτερικών, Δημήτρης Μάντζος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δημήτρης Μάντζος επισημαίνει ότι «εκκρεμεί η αναλυτική ενημέρωση, όπως έχουμε ήδη εγκαίρως ζητήσει με όρους πλήρους διαφάνειας, για το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο, ο οποίος τότε είχε εκφράσει την πλήρη στήριξη της Κυβέρνησης των ΗΠΑ στην ήδη αποπεμφθείσα Πρέσβης».

Ο Δημήτρης Μάντζος ερωτά, λοιπόν, «τι θέση τηρεί η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις ως άνω εξελίξεις;». Συνεχίζει, μάλιστα, τα ερωτήματά του λέγοντας: «Κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβη των ΗΠΑ για τα παραπάνω περιστατικά; Σκοπεύει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις ΗΠΑ ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως ‘θέατρο’ για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων;».

ΣΥΡΙΖΑ: «Ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι ωφελήθηκαν από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ;»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. «Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, όχι αντικείμενο πολιτικών ή διπλωματικών σκοπιμοτήτων», προσθέτει.

Στο ίδιο πνεύμα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας και πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων, σε διασύνδεση με ισχυρά εγχώρια οικονομικά συμφέροντα, εγείρουν μείζονα ζητήματα». Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ ερωτά: «Ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι ωφελήθηκαν ή επιχείρησαν να ωφεληθούν; Ποιος ήταν ο ρόλος της κυβέρνησης και πώς διασφαλίστηκε το δημόσιο συμφέρον;».

«Απέναντι σε αυτές τις καταγγελίες, η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξαν τη σιωπή και την υποβάθμιση του ζητήματος», στηλιτεύει ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζοντας:

Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με όρους δημοσίων σχέσεων ούτε μπορεί να υποτάσσεται σε ξένα και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι στρατηγικές συμμαχίες απαιτούν ισοτιμία και αμοιβαίο σεβασμό».

Ελληνική Λύση: «Όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια»

«Ευχόμαστε η αναμενόμενη παραίτηση της κ. Γκίλφοϊλ να μην έχει ως επακόλουθο την ‘επιτυχία’ του ομολόγου της στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ και τη δημιουργία ανταγωνιστικού αγωγού Ιράκ, Συρίας, Τουρκίας που θα προωθεί τα συμφέροντα της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδας», υποστηρίζει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να παραιτηθεί από πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος σημειώνει: «Είχαμε προειδοποιήσει ότι ‘όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια’ και στο τέλος θα την πληρώσει η Ελλάδα». «Όλοι αυτοί που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πολιτευτές κομματιδίων, τηλεπερσόνες κλπ, σήμερα έχουν εξαφανιστεί επιβεβαιώνοντας έτσι τον καιροσκοπισμό και τη δειλία τους», κατέληξε στο σχόλιο του ο Κυριάκος Βελόπουλος.