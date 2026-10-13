Φοιτητές κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα: Ζητούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη – ΦΩΤΟ

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Συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στο Σύνταγμα φοιτητές, μαθητές και πολίτες διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος της στέγης.

Ειδικά οι φοιτητές διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.

Το κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης είναι: «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη». Της κινητοποίησης προηγήθηκε η απόφαση κάποιων φοιτητών να στήσουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος.

Θα ακολουθήσει συναυλία με τους Cilia Katrali, Kozmo, Ntavelis Fundracar, Otra Rota, Raibo, Αλέξανδρο Κτιστάκη, Αριστέα Αδαμίδου, Δημήτρη Μητσοτάκη, Θοδωρή Θεοδωρίδη, Ρίτα Αντωνοπούλου & Ρεβάνς και Χαονία.