Φοιτητές κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα: Ζητούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη – ΦΩΤΟ

Φοιτητές, μαθητές και πολίτες πραγματοποιούν συγκέντρωση στο Σύνταγμα διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος της στέγης, με τους φοιτητές να διεκδικούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Η κινητοποίηση, στην οποία προηγήθηκε στήσιμο σκηνών στην πλατεία, έχει ως κεντρικό σύνθημα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και θα ολοκληρωθεί με συναυλία.

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Φοιτητές, Σύνταγμα
πηγή: Intime - Liakos John
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φοιτητές, μαθητές και πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Σύνταγμα, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος της στέγης και το αυξημένο κόστος σπουδών.
  • Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης είναι: «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη». Της κινητοποίησης προηγήθηκε το στήσιμο σκηνών από φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος.
  • Η συγκέντρωση θα ολοκληρωθεί με συναυλία στην οποία θα συμμετάσχουν πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Cilia Katrali, Kozmo και Ρίτα Αντωνοπούλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στο Σύνταγμα φοιτητές, μαθητές και πολίτες διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος της στέγης.

Ειδικά οι φοιτητές διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS /ΙΣΜΗΝΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS /ΙΣΜΗΝΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Το κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης είναι: «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη». Της κινητοποίησης προηγήθηκε η απόφαση κάποιων φοιτητών να στήσουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος.

Θα ακολουθήσει συναυλία με τους Cilia Katrali, Kozmo, Ntavelis Fundracar, Otra Rota, Raibo, Αλέξανδρο Κτιστάκη, Αριστέα Αδαμίδου, Δημήτρη Μητσοτάκη, Θοδωρή Θεοδωρίδη, Ρίτα Αντωνοπούλου & Ρεβάνς και Χαονία.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS /ΙΣΜΗΝΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS /ΙΣΜΗΝΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
Φοιτητές, Σύνταγμα
πηγή: Intime – Liakos John
Φοιτητές, Σύνταγμα
πηγή: Intime – Liakos John
Φοιτητές, Σύνταγμα
πηγή: Intime – Liakos John
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