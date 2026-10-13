Κορινθία: Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους ανοιχτά της Λυκοποριάς – ΒΙΝΤΕΟ

Όλο και συχνότερα κάνουν την εμφάνισή τους στη χώρα μας οι υδροστρόβιλοι και εύλογα το θέαμα μαγνητίζει.
Αυτή τη φορά, το εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στα ανοιχτά της Λυκοποριάς Κορινθίας, στον Κορινθιακό Κόλπο.
Οι υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό, σύμφωνα με το korinthostv.
Το φαινόμενο των υδροστρόβιλων παρατηρείται όταν σχηματίζεται μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που συνδέει τη βάση ενός νέφους με την επιφάνεια της θάλασσας.