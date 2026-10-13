Κορινθία: Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους ανοιχτά της Λυκοποριάς – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Όλο και συχνότερα κάνουν την εμφάνισή τους στη χώρα μας οι υδροστρόβιλοι και εύλογα το θέαμα μαγνητίζει.

Αυτή τη φορά, το εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στα ανοιχτά της Λυκοποριάς Κορινθίας, στον Κορινθιακό Κόλπο.

Οι υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό, σύμφωνα με το korinthostv.

Το φαινόμενο των υδροστρόβιλων παρατηρείται όταν σχηματίζεται μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που συνδέει τη βάση ενός νέφους με την επιφάνεια της θάλασσας.