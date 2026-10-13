Κορινθία: Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους ανοιχτά της Λυκοποριάς – ΒΙΝΤΕΟ

Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους σήμερα, Τρίτη, ανοιχτά της Λυκοποριάς Κορινθίας, στον Κορινθιακό Κόλπο. Το εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο, που περιγράφεται ως περιστρεφόμενη στήλη αέρα που συνδέει νέφος με την επιφάνεια της θάλασσας, παρατηρείται όλο και συχνότερα στη χώρα

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ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στα ανοιχτά της Λυκοποριάς Κορινθίας, στον Κορινθιακό Κόλπο.- Το φαινόμενο δημιούργησε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό στη θαλάσσια περιοχή, σύμφωνα με το korinthostv.- Το θέαμα των υδροστρόβιλων μαγνητίζει, καθώς η δημιουργία τους παρατηρείται όλο και συχνότερα στη χώρα μας.

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Όλο και συχνότερα κάνουν την εμφάνισή τους στη χώρα μας οι υδροστρόβιλοι και εύλογα το θέαμα μαγνητίζει.

Αυτή τη φορά, το εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στα ανοιχτά της Λυκοποριάς Κορινθίας, στον Κορινθιακό Κόλπο.

Οι υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό, σύμφωνα με το korinthostv.

Το φαινόμενο των υδροστρόβιλων παρατηρείται όταν σχηματίζεται μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που συνδέει τη βάση ενός νέφους με την επιφάνεια της θάλασσας.

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