Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8: Στόχος μας να χτυπήσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή – Τι είπε για την αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ

Για τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, την αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ και την οικονομία μίλησε μεταξύ άλλων η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του κόμματος, Νάντια Γιαννακοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Ερωτηθείσα εάν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να έχει στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές ή δίνει μάχη με την ΕΛΑΣ για τη δεύτερη, είπε: «Καταρχάς στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να ανεβαίνουμε και αυτό είναι σίγουρα ικανοποιητικό. Θέλει ακόμη περισσότερη δουλειά, γιατί μπορούμε να ανεβούμε πολύ περισσότερο και ο στόχος μας είναι άμεσα στις δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα να είμαστε δεύτεροι και μετά, συνεχίζοντας τη δουλειά την οποία κάνουμε, να χτυπήσουμε την πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για εμάς. Ο αντίπαλός μας είναι ένας. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική που έχει εφαρμόσει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι μια λαϊκή απαίτηση και λέμε ότι ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή πολιτικής είναι το ΠΑΣΟΚ».

Κληθείσα να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, καθώς αυτή η «λαϊκή απαίτηση» φαίνεται να μην καταγράφεται, τόνισε: «Το 70% και στις δημοσκοπήσεις λένε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 15% έως 20% -εξαρτάται από την δημοσκόπηση- που είναι στην γκρίζα ζώνη, υπάρχει κόσμος ο οποίος απέχει από την εκλογική διαδικασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να κινητοποιήσουμε ξανά τον κόσμο που είναι στην αποχή, και βεβαίως υπάρχει κόσμος που αισθάνεται ότι πολιτικά δεν εκφράζεται και χρειάζεται να μπορέσουμε να αποτελέσουμε τον εκφραστή των ανησυχιών και της ελπίδας του. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές, με βάση τα exit poll, το 14% των πολιτών αποφάσισε τι θα ψηφίσει μέσα στην κάλπη και το υπόλοιπο 14% την τελευταία εβδομάδα».

Ερωτηθείσα σε ποιους ποντάρει το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή γιατί υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Για ποιον λόγο να βγει τρίτη τετραετία ο κ. Μητσοτάκης, για να συνεχίσει την ίδια αποτυχημένη πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;».

Για την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ

Σχολιάζοντας την έντονη αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ, υπογράμμισε, με αφορμή και το άρθρο του Θανάση Καρτερού με το οποίο επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Καταρχάς, σίγουρα δεν μου αρέσει αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κ. Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, ανήκει στο ανώτατο όργανο της ΕΛΑΣ και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα, τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε; Να τον χειροκροτήσουμε, να σιωπήσουμε, να πούμε “Μπράβο, καλά τα λέει”; Μα αυτοί δυναμιτίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μία πολιτική κουβέντα που θα χαρακτηρίζει κάποιος στενός συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βλάκα; Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Ρωτήστε τον κ. Τσίπρα ο οποίος λέει ότι είμαστε ανταγωνιστές ή την κα Κουφονικολάκου που έχει πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Για ποιον λόγο απευθύνετε αυτή την ερώτηση σε εμάς, πρωτίστως νομίζω ότι πρέπει να την απευθύνετε στην ΕΛΑΣ, στον κ. Τσίπρα και στους στενούς συνεργάτες του».

Για τη μήνυση της Άννας Παπαδοπούλου σε βάρος του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου

Σε σχέση με τη μήνυση της Άννας Παπαδοπούλου σε βάρος του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, για την λεκτική επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε, είπε: «Νομίζω ότι όσον αφορά στο πρόσωπό μου, έχω κάνει αγώνες για τις γυναίκες και στηρίζω πάντα και διαχρονικά τις γυναίκες απέναντι σε πολλές και διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε στο δημόσιο διάλογο και θέλω να είναι καθαρή η θέση μου. Από εκεί και πέρα, αυτή η ιστορία νομίζω ότι έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν μάρτυρες, έχουν ειπωθεί πράγματα. Αν έχουν ειπωθεί αυτά τα πράγματα, εννοείται ότι είναι απολύτως καταδικαστέα. Όμως, εδώ πέρα έχουμε μιας άλλης τάξης πρόβλημα. Δεν έχουμε να κάνουμε απλά με την κάκιστη συμπεριφορά κάποιου στελέχους. Έχουμε ένα κεντρικό πρόσωπο, πολύ κοντινό στον κ. Τσίπρα, ο οποίος βγαίνει και χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι το ίδιο».

«Ο αντίπαλος είναι ένας για εμάς ως αξιωματική αντιπολίτευση, και είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ας προσέχουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Έχουμε μπροστά μας επτά μήνες προεκλογικής περιόδου. Μην οδηγούμαστε σε παρεκτροπές. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό» πρόσθεσε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Για εμάς η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα»

Ερωτηθείσα πώς μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση από τη στιγμή που δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα δύο κόμματα της Κεντροαριστεράς, τόνισε: «Για εμάς η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, που θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτό, λόγω της ρευστότητας της κατάστασης, της ενδεχόμενης δημιουργίας και άλλων κομμάτων που θα πλήξουν κατά κύριο λόγο τη Νέα Δημοκρατία κλπ., τότε για εμένα είναι σαφές ότι θα πάρει την πρώτη διερευνητική εντολή. Έχουμε αποκλείσει με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αφού εμείς αγωνιζόμαστε ακριβώς για να υπάρξει αλλαγή, και από εκεί και πέρα υπάρχει η συνταγματική διαδικασία».

Η κ. Γιαννακοπούλου επανέλαβε ότι παρεμβάσεις σαν αυτή του Θανάση Καρτερού δυναμιτίζουν το κλίμα και έπρεπε να υπάρξει απάντηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ενώ σημείωσε ότι τα προβλήματα του ελληνικού λαού είναι άλλα. «Είναι η καθημερινότητα, η ακρίβεια, τα ενοίκια, η ενέργεια, τα σχολεία. Όλα αυτά είναι τα προβλήματα και το μόνο κόμμα που έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και στελέχη έμπειρα και ικανά για να μπορέσουν να φέρουν αυτή την πολιτική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ. Διεκδικούμε την πρωτιά και θέλουμε να φέρουμε την αλλαγή» συμπλήρωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Για την ακρίβεια στα καύσιμα

Σχολιάζοντας την πολιτική της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα, είπε: «Εμείς λέμε ότι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης έχει δύο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι αντιδρά πολύ καθυστερημένα, δηλαδή φτάνουμε στα μέσα Οκτώβρη και αυτό δείχνει πολύ καθυστερημένα αντανακλαστικά. Όταν γνωρίζουμε ότι αυτή η κρίση διαρκώς υπάρχει και ήδη από τον Αύγουστο γνωρίζαμε ποια θα ήταν η κατάσταση, τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι πολύ αργά. Και βεβαίως αυτά τα οποία ανακοινώνει συνεχίζουν – δεν ξέρουμε τι πρόκειται να πει τώρα, αλλά ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής – να είναι μίας λογικής ημίμετρων. Όμως τα προβλήματα ήδη υπάρχουν, γίνονται ακόμη χειρότερα, οδηγούμαστε σε συνθήκες ενός ακραίου οικονομικού στρες και μέγγενης των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων».

«Η ακρίβεια ήδη υπάρχει και επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο και χωρίς να είναι κανείς οικονομολόγος, καταλαβαίνει ότι το όποιο τσίμπημα τιμών δεν θα το βρούμε απλά στο πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα το βρούμε σε όλο τον οικονομικό κύκλο, σε όλη την αλυσίδα των προϊόντων. Γι’ αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων που θα θωρακίσουν την κοινωνία. Γι’ αυτό επιμένουμε στη μείωση του ΦΠΑ και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που άμεσα θα δώσουν μια ανακούφιση. Συνεχίζουμε να επιμένουμε και να λέμε ότι αυτό έχει συμβεί σε άλλες 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον δογματισμό του κ. Μητσοτάκη. Και βεβαίως, επιμένουμε στη στήριξη των εισοδημάτων, με την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, και με ένα πακέτο μέτρων που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανακοινώσει» πρόσθεσε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και προτείνει ένα μέτρο, αυτό η κυβέρνηση το λέει λαϊκισμό, όμως όταν η ίδια έρχεται τελικά να το εφαρμόσει -και κολοβά τις περισσότερες φορές και με μεγάλη καθυστέρηση- τότε είναι δήθεν γενναία μεταρρύθμιση. Το είδαμε με τις συντάξεις χηρείας και με τις 120 δόσεις. Θυμάστε μέχρι πριν από έναν μήνα τι μας έλεγαν; Ότι αυτά δεν γίνονται και είναι ανοησίες. Τελικά ήρθαν με καθυστέρηση και κολοβά να φέρουν τις 120 δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ και υπάρχει και κοστολογημένη δυνατότητα για τη μείωση του ΦΠΑ. Υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν έχουν επίπτωση δημοσιονομική» τόνισε και αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έναν μηχανισμό αυτόματης μείωσης του ΕΦΚ από την επιστροφή υπερβάλλοντα ΦΠΑ που παίρνει το κράτος λόγω της ακρίβειας.

Όσον αφορά στη 13η σύνταξη, είπε πως το δημοσιονομικό κόστος είναι μόλις 60 εκατ. ευρώ περισσότερα από το μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης για επιπλέον 100 ευρώ στους συνταξιούχους. «Είναι 60 εκατ. ευρώ περισσότερα αυτό που λέμε εμείς και όλο αυτό θα δοθεί στην κατανάλωση, άρα σημαίνει ότι θα έχει έσοδα το κράτος» κατέληξε.

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