Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: Οριστικό «μπλόκο» στους οπαδούς στη Μασσαλία – Ακυρώνονται τα εισιτήρια, έντονη αντίδραση της ΠΑΕ

Ανατροπή στα σχέδια των φιλάθλων του Ολυμπιακού που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, καθώς η νομαρχία της περιοχής αποφάσισε να απαγορεύσει την παρουσία τους τόσο στο «Βελοντρόμ» όσο και στις γύρω περιοχές.

Η απόφαση, η οποία υπογράφηκε τη Δευτέρα (12/10) και δημοσιεύθηκε την Τρίτη (13/10), αφορά τον αγώνα της Πέμπτης (15/10) για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Ως αποτέλεσμα, οι φίλοι των Πειραιωτών που είχαν εξασφαλίσει εισιτήρια και είχαν οργανώσει τη μετάβασή τους στη Μασσαλία βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την ακύρωση των σχεδίων τους.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, οι γαλλικές Αρχές απαγορεύουν την είσοδο στο γήπεδο, αλλά και την κυκλοφορία ή παραμονή σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους της πόλης, σε άτομα που δηλώνουν υποστηρικτές του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου, καθώς και σε όσους εκδηλώνουν αντίστοιχη οπαδική συμπεριφορά.

Την απόφαση υπέγραψε η αναπληρώτρια νομάρχης με αρμοδιότητα την αστυνομία, Κορίν Σιμόν, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη αποτροπής επεισοδίων και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού για την καθυστερημένη απόφαση

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση γνωστοποιήθηκε σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο, όταν αρκετοί φίλαθλοι είχαν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους ή είχαν προχωρήσει σε έξοδα για τη μετάβασή τους στη Γαλλία.

Οι «ερυθρόλευκοι» επισημαίνουν ότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν συνεργαστεί με τη Μαρσέιγ, την UEFA και τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, χωρίς να τους έχει μεταφερθεί ότι υπήρχε πιθανότητα απαγόρευσης της μετακίνησης των οπαδών τους.

Όπως αναφέρουν, ενημερώθηκαν για την πρόθεση των γαλλικών Αρχών μόλις την προηγούμενη ημέρα, αρχικά χωρίς επίσημη ενημέρωση. Στη συνέχεια, απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία όσο και στη γαλλική ομάδα, ενώ αντίστοιχη παρέμβαση έγινε και από την UEFA.

Παρά τις ενέργειες αυτές, η απόφαση παρέμεινε σε ισχύ, με τον Ολυμπιακό να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο ελήφθη.

Το ζήτημα των οπαδικών σχέσεων και ο φόβος επεισοδίων

Σημαντικό ρόλο στις ανησυχίες των γαλλικών Αρχών φέρεται να διαδραματίζουν οι σχέσεις που διατηρούν οργανωμένοι φίλαθλοι της ΑΕΚ με οπαδούς της Μαρσέιγ.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στη Μασσαλία από την Κυριακή (11/10), γεγονός που φέρεται να έχει ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου για την αναμέτρηση.

Το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, με τις τοπικές Αρχές να επιδιώκουν να αποτρέψουν ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών διαφορετικών ομάδων.

Η απαγόρευση, πάντως, επηρεάζει άμεσα τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να στηρίξουν την ομάδα τους σε μία σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση εκτός έδρας.

Η αναφορά στο προηγούμενο της Σεβίλλης

Στην ανακοίνωσή του, ο Ολυμπιακός επικαλείται και μια παλαιότερη υπόθεση που αφορά τις γαλλικές Αρχές και την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων.

Τον Δεκέμβριο του 2023, πριν από την αναμέτρηση Λανς – Σεβίλλη για το Champions League, είχε επιβληθεί αντίστοιχος περιορισμός στους Ισπανούς οπαδούς, λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, παρότι περίπου 400 φίλαθλοι της Σεβίλλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια.

Τότε, η ισπανική ομάδα προσέφυγε στο γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και κατάφερε να πετύχει την αναστολή της απαγόρευσης την ημέρα του αγώνα.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού θεωρεί ότι, στην προκειμένη περίπτωση, ο περιορισμένος χρόνος που απομένει μέχρι την αναμέτρηση δυσκολεύει σημαντικά τη δυνατότητα αντίστοιχης νομικής αντίδρασης.

Παράλληλα, έχει ζητήσει από την UEFA να διερευνήσει το ζήτημα και να εξετάσει τρόπους αποζημίωσης των φιλάθλων που επιβαρύνθηκαν οικονομικά εξαιτίας της απόφασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι Γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα μας με την Μαρσέιγ την ερχόμενη Πέμπτη στην Μασσαλία για το Europa League!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών Αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Μαρσέιγ για το Europa League, επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα ούτε καν σαν ενδεχόμενο.

Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών Αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο , αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέιγ. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές Αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε.

Αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες Αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια παρέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα, αλλά καταδικάζουμε την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία με αυτή την απόφαση η οποία απαραδέκτως πάρθηκε την τελευταία στιγμή και ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει για την Μασσαλία!

Η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπάρχει σε αντίστοιχο αγώνα τον Δεκέμβριο του 2023, πριν από το Λανς – Σεβίλλη για το Champions League, όταν τότε οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν από τον αγώνα, παρότι περίπου 400 οπαδοί της Σεβίλλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια.

Τότε η Σεβίλλη προσέφυγε στο γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλη δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε γι’ αυτή την αντίδραση.

Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φίλαθλοί μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στην Μασσαλία!

Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών Αρχών».

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων μας στον αγώνα μας με την Μαρσέιγ. https://t.co/8ZrO5q4Dfn — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 13, 2026

πηγή: ertsports.gr