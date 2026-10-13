«Μόνο μια πατριωτική κυβέρνηση, που λειτουργεί υπέρ του λαού μπορεί να μπορεί να δώσει λύση με μόνιμα χαρακτηριστικά στο σύνθετο πρόβλημα της πολυεπίπεδης ακρίβειας» υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η «Νίκη» και χαρακτηρίζει «φτηνά τεχνάσματα» τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Νίκη: Με φτηνά τεχνάσματα, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιάσει την τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ως καρπό των προσπαθειών του

«Με φτηνά τεχνάσματα, που προκαλούν την νοημοσύνη των πολιτών, ο πρωθυπουργός επιχειρεί προκαταβολικά να παρουσιάσει την τελική τιμή του λίτρου στο πετρέλαιο θέρμανσης ως ένα μεγάλο επίτευγμα, καρπό των προσπαθειών του εντός και εκτός Ελλάδας. Το κόλπο ολοφάνερο: Αρχικά προειδοποιεί για τιμές που θα φλερτάρουν με το 2,20 ανά λίτρο. Μετά, υπό την πίεση των ασφυκτικών συνθηκών και της κοινωνικής οργής, προαναγγέλλει προ δεκαπενθημέρου επιδότηση και τιμή άνοιγμα της αγοράς κάτω από 1,75. Δημιουργώντας το κατάλληλο επικοινωνιακό υπόστρωμα, λέγοντας πως με αυτή την τιμή έκλεισε πέρσι η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης και αποσιωπώντας το γεγονός πως είχε ανοίξει με 1,10 ανά λίτρο, όταν και προμηθεύτηκε η μεγάλη πλειονότητα, φτιάχνει κλίμα για νέα παρέμβαση, και προκύπτουν οι διαρροές για τελική επιδότηση 35 λεπτών και τιμή 1,5-1,6 ευρώ ανά λίτρο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η «Νίκη» και προσθέτει:

«Την ίδια ώρα, τα πραγματικά στοιχεία και οι θεμελιωμένες προβλέψεις διεθνών οργανισμών, όπως το ΔΝΤ, καταρρίπτουν την εικονική πραγματικότητα των κυριακάτικων αναρτήσεων του πρωθυπουργού: Εκτόξευση του πληθωρισμού στο 4,2% έναντι 2,9 του 2025 αλλά και της πρόβλεψης της Τράπεζας της Ελλάδας για 3,5%, μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 6,6% του ΑΕΠ έναντι του ήδη υψηλού 5,7% του περασμένου έτους στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών, και μικρότερη ανάπτυξη, στο 1,8% για 2026 και 2027 έναντι 2,1 % και 2,7% της κυβερνητικής πρόβλεψης.

Μόνο μια πατριωτική κυβέρνηση, που λειτουργεί υπέρ του λαού και όχι των επιχειρηματικών συμφερόντων και διαθέτει την πολιτική βούληση ώστε να αναλάβει πρωτοβουλίες, να πάρει ουσιαστικά μέτρα και όχι “μέτρα ασπιρίνες” μπορεί να δώσει λύση με μόνιμα χαρακτηριστικά στο σύνθετο πρόβλημα της πολυεπίπεδης ακρίβειας. Κι αυτή δεν είναι σίγουρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη».