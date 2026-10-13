Ελευσίνα: Αίτηση εξαίρεσης της Ανακρίτριας από τους 2 κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο

Την εξαίρεση της Ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, η οποία σημειώθηκε την Πέμπτη (8/10), ζητούν οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 18 και 22 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, καθώς είχε προγραμματιστεί να απολογηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας. Ωστόσο, η διαδικασία αναβλήθηκε μετά την κατάθεση αίτησης εξαίρεσης σε βάρος της δικαστικής λειτουργού.

Ως εκ τούτου, οι απολογίες των κατηγορουμένων δεν πρόκειται να ξεκινήσουν προτού αποφανθεί επί της αίτησης το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο καλείται να εξετάσει τους ισχυρισμούς τους.

Οι αιτιάσεις κατά της Ανακρίτριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να αποδίδουν στην Ανακρίτρια την έκδοση εντάλματος σύλληψης, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, γνώριζε πως ο ένας εκ των δύο είχε ήδη παραδοθεί στις Αρχές.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα εξετάσει εάν οι ισχυρισμοί που προβάλλουν οι κατηγορούμενοι συνιστούν βάσιμους λόγους εξαίρεσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη μεροληπτικής ή προκατειλημμένης στάσης εκ μέρους της Ανακρίτριας.

Η απόφαση του Συμβουλίου θα καθορίσει εάν η δικαστική λειτουργός θα συνεχίσει να χειρίζεται την υπόθεση ή εάν θα πρέπει να οριστεί άλλος δικαστικός λειτουργός. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, η απολογητική διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα.