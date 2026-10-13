Δίκη Τεμπών: «Είναι σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του – Όπως τον είχα, δεν θα τον έχω ξανά» – Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου

Συγκινητική και συνάμα συγκλονιστική, ήταν στην κατάθεση της σήμερα (13/10/2026), κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στη δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, η μητέρα του επιζώντα, Γεράσιμου Γεωργιάδη, Παναγιώτα Καλατζή.

«Η ζωή μου όλη κρέμεται από τα χείλη ενός γιατρού»

«Αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα… Ήμουν πάντα δίπλα στο παιδί μου. Στο Γενικό Νοσοκομείο με αυτούς τους γιατρούς που βοήθησαν πολύ το παιδί μου. Η ζωή μου όλη κρέμεται από τα χείλη ενός γιατρού, ήξερα ότι είχε πάρα πολύ καλή ιατρική περίθαλψη, όμως έψαχνα για αποκατάσταση» ανάφερε αρχικά.

«Επικοινώνησα με την βοήθεια των γιατρών με το νοσοκομείο της Λωζάνης», τόνισε περιγράφοντας τη διαδρομή για να κρατηθεί ο Γεράσιμος στη ζωή και διάβασε ένα ιατρικό σημείωμα με ημερομηνία 24/9/26, σύμφωνα με το οποίο, ο ασθενής είναι σε άγρυπνο κώμα.

Συνέχισε λέγοντας: «Ήταν κάτι πολύ βασανιστικό για εμένα. Νομίζουμε ότι βλέπουμε αυτό που επιθυμούμε, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Έχοντας κάνει το υπέρτατο βήμα με πολύ κόπο και προσπάθεια. Κάναμε πολλές εξετάσεις που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν στον αιώνα μας».

Η μητέρα του Γεράσιμου περιέγραψε στο δικαστήριο πως κράτησαν ζωντανό τον Γεράσιμο μέσα από ειδικά κέντρα στα οποία μεταφέρθηκε, ενώ στη διάρκεια αυτών των 14 μηνών προέκυψαν πολλές επιπλοκές.

«Η κατάσταση του περνάει αυτή του πυρηνικού πολέμου»

«Μας είπαν οι Αμερικανοί πως εμείς ολοκληρώσαμε τα πάντα και πρέπει να επιστρέψουμε στην πατρίδα. Μου είπαν οι γιατροί πως δεν έχουμε δει ασθενή σαν τον παιδί σου», συμπλήρωσε η κ. Καλατζή για να συνεχίσει: «Τo παιδί μου για κάποιο λόγο βγήκε από το τρένο πριν υπάρξει φωτιά και έκρηξη. Η έκρηξη έφερε τέτοιο τραύμα στο κεφάλι του παιδιού που ξεπερνά την εικόνα ενός πυρηνικού ατυχήματος. Η κατάσταση του περνάει αυτή του πυρηνικού πολέμου. Υπάρχει ανεπάρκεια. Ξέρω ότι αυτή η εικόνα αυτού του εγκεφάλου δεν έχει σύγκριση. Δεν είχε κανένα σημάδι. Πρέπει να προσγειώθηκε και έσπασε την κνήμη. Εμένα θα με στοιχειώνει αυτό: όταν συνέβη αυτό καταλάβαινε; Είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι. Πρόλαβε να αντιδράσει; Καταλάβαινε; Αυτό θα με βασανίζει σε όλη μου τη ζωή. Αυτό που υπάρχει στο κεφάλι του παιδιού μου δεν είναι τραύμα», ανέφερε με συγκινησιακή φόρτιση.

«Θα μεγαλουργούσε εάν δεν τον σταματούσε το δυστύχημα»

Σε εκείνο το σημείο, έδειξε τη φωτογραφία σου Γεράσιμου στο δικαστήριο. «Είχε όλες τις χαρές του Θεού», ανέφερε συγκινημένη: «Αν δεν τον σταματούσε τόσο βίαια το δυστύχημα είμαι σίγουρη πως θα μεγαλουργούσε. Ήθελε να προσφέρει».

Έπειτα η μητέρα του Γεράσιμου έδειξε φωτογραφίες πως την σημερινή του κατάσταση: «Σε ένα παράλληλο σύμπαν αν σηκωθεί και έρθει μπροστά σας γυμνός με όλα τα σωληνάκια, τι θα μας έλεγε; Προσπάθησα να γίνω η φωνή του, να τον εκπροσωπήσω, είναι αδύνατον. Θα σας ρωτούσε γιατί είναι έτσι, γιατί δεν μπορώ να τραγουδήσω, να κουνηθώ, να ερωτευτώ;».

«Τον Γεράσιμο που είχα, δεν θα τον ξαναέχω»

Καταλήγοντας επισήμανε: «Κανένα από θύματα δεν έφταιγε. Όμως σε αυτή την τραγωδία κάποιοι φταίνε ακόμα. Μέσα σε όλα που καίνε έχω μια απορία. Πώς ζουν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Θα ήθελα να ξέρω την καθημερινότητά τους και να την συγκρίνω με την δική μου, που το νοσοκομείο είναι το σπίτι μου και το θεωρώ ευλογία. Ζητώ από σεβασμό από το δικαστήριο, δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία. Να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία να μην ξανά συμβεί».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δικηγόρων τόνισε: «Η πρόγνωση για την υγεία του είναι πολύ κακή. Τον Γεράσιμο που είχα, δεν θα τον ξαναέχω».