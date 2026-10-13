Συναγερμός στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης – Αναφορές για εκρήξεις – ΒΙΝΤΕΟ

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Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, καθώς ξέσπασε φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 13 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 12:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, παίρνοντας γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις. Μάλιστα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής αναφέρουν ότι ακούγονται συνεχείς εκρήξεις από το σημείο του συμβάντος.