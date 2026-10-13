Ηράκλειο: Σουδανοί επιτέθηκαν σε δύο Έλληνες με κοντάρια και σκούπες σε προαύλιο εκκλησίας – Στο νοσοκομείο ένας 22χρονος

Ένταση και βίαιες σκηνές σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να συλληφθούν έξι. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον προαύλιο χώρο εκκλησίας, μπροστά σε περαστικούς, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε κατασχέσεις αντικειμένων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CRETA24, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 18χρονος φέρεται να ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με ομάδα έξι υπηκόων Σουδάν. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τη διαφωνία να μετατρέπεται σε άγρια επίθεση.

Στο επεισόδιο ενεπλάκη και ένας 22χρονος φίλος του νεαρού. Όπως αναφέρεται, οι δύο Έλληνες δέχθηκαν χτυπήματα με γροθιές, κλωτσιές και ξύλα, ενώ οι σκηνές εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια διερχόμενων πολιτών.

Στο νοσοκομείο ο 22χρονος – Τι βρήκε η αστυνομία

Από το βίαιο αυτό περιστατικό τραυματίστηκαν και οι δύο νεαροί. Ο 22χρονος έφερε τραύμα στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ο 18χρονος υπέστη εκδορές και μώλωπες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο, όταν έφτασαν, το επεισόδιο είχε ήδη ολοκληρωθεί. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη έξι υπηκόων Σουδάν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων κοντάρια, τα οποία κατασχέθηκαν από τις Αρχές.