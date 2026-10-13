ΟΠΕΚΑ: Από σήμερα η υλοποίηση του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων για 249.247 μαθητές Δημοτικού

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Σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 αρχίζει η υλοποίηση του Προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων στις σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 21363/22.09.2026 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 5750), όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΑ.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2026-2027, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή 249.247 ζεστών γευμάτων ημερησίως σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και υλοποιείται σε 1.982 σχολικές μονάδες από 159 Δήμους πανελλαδικά.

Πρόκειται για μία αύξηση 18.185 γευμάτων και 64 σχολικών μονάδων σε σχέση με την έναρξη του προηγούμενου σχολικού έτους. Επίκειται δε και η έκδοση συμπληρωματικής ΚΥΑ για την προσθήκη επιπλέον σχολικών μονάδων.

Βασικός στόχος του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», που υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι η στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους.

Οι στόχοι

Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν:

Κάλυψη αναγκών σίτισης: Η εξασφάλιση υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής (κατά πρότυπα μεσογειακής διατροφής) για τους μαθητές των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και η διαμόρφωση σωστών διατροφικών προτύπων από τη μικρή ηλικία.

Η εξασφάλιση υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής (κατά πρότυπα μεσογειακής διατροφής) για τους μαθητές των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και η διαμόρφωση σωστών διατροφικών προτύπων από τη μικρή ηλικία. Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας : Η τόνωση της σχολικής απόδοσης, καθώς η σωστή διατροφή βελτιώνει τη συγκέντρωση και την ενέργεια στην τάξη.

: Η τόνωση της σχολικής απόδοσης, καθώς η σωστή διατροφή βελτιώνει τη συγκέντρωση και την ενέργεια στην τάξη. Κοινωνική ισότητα και στήριξη : Η άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και η στήριξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

: Η άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και η στήριξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της περιφέρειας: Η στήριξη της εγχώριας παραγωγής και η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την παρασκευή και την διακίνηση των γευμάτων.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των επιχειρήσεων που υλοποιούν το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, γίνεται μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος ορίζει αυστηρές προδιαγραφές και στάδια ελέγχου κατά τη διαδικασία παρασκευής, συσκευασίας και διανομής των γευμάτων.