Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη ο δράστης

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Νότιας Κορέας έπειτα από αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, μέσα σε σούπερ μάρκετ της πόλης Ιντσόν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, με την κατάσταση ενός εξ αυτών να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Σύλληψη του δράστη

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν αμέσως στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν έναν άνδρα ως ύποπτο για την επίθεση.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό συνέλαβαν έναν άνδρα ύποπτο και διενεργούν έρευνα για τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης».

Eight people were injured on Tuesday after a male suspect went on a stabbing rampage inside a commercial complex housing a discount outlet in #SouthKorea’s western port city of Incheon. https://t.co/gu40cS53wT — China Daily (@ChinaDaily) October 13, 2026



Η πόλη Ιντσόν, που βρίσκεται δυτικά της Σεούλ, φιλοξενεί το κεντρικό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και αποτελεί μέρος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της κορεατικής πρωτεύουσας.

Κύμα βίαιων επιθέσεων με μαχαίρι στη χώρα

Το νέο αυτό περιστατικό ξυπνά μνήμες από το κύμα επιθέσεων με μαχαίρι που είχε συγκλονίσει τη Νότια Κορέα το 2023, όταν σειρά παρόμοιων βίαιων περιστατικών είχε στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους και είχε προκαλέσει πολλούς τραυματισμούς.

Πιο πρόσφατα, τον περασμένο Μάιο, μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της από μαχαιριές και ακόμη ένας έφηβος τραυματίστηκε στη νοτιοδυτική πόλη Γκουάνγκτζου από επίθεση 20χρονου άνδρα, στον οποίο στη συνέχεια επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης από το δικαστήριο.