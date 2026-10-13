Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Νότιας Κορέας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ της πόλης Ιντσόν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης. Το περιστατικό αναβιώνει μνήμες από προηγούμενα κύματα βίαιων επιθέσεων με μαχαίρι που είχαν πλήξει τη χώρα.

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Διεθνή Νέα

Νότια Κορέα
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός στις αρχές της Νότιας Κορέας έπειτα από αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ της Ιντσόν, με τουλάχιστον οκτώ τραυματίες. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.
  • Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, με την κατάσταση ενός εξ αυτών να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.
  • Το περιστατικό ξυπνά μνήμες από το κύμα βίαιων επιθέσεων με μαχαίρι που είχε συγκλονίσει τη Νότια Κορέα το 2023, καθώς και από ένα παρόμοιο περιστατικό τον περασμένο Μάιο.

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Νότιας Κορέας έπειτα από αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, μέσα σε σούπερ μάρκετ της πόλης Ιντσόν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, με την κατάσταση ενός εξ αυτών να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Σύλληψη του δράστη

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν αμέσως στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν έναν άνδρα ως ύποπτο για την επίθεση.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό συνέλαβαν έναν άνδρα ύποπτο και διενεργούν έρευνα για τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης».


Η πόλη Ιντσόν, που βρίσκεται δυτικά της Σεούλ, φιλοξενεί το κεντρικό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και αποτελεί μέρος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της κορεατικής πρωτεύουσας.

Κύμα βίαιων επιθέσεων με μαχαίρι στη χώρα

Το νέο αυτό περιστατικό ξυπνά μνήμες από το κύμα επιθέσεων με μαχαίρι που είχε συγκλονίσει τη Νότια Κορέα το 2023, όταν σειρά παρόμοιων βίαιων περιστατικών είχε στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους και είχε προκαλέσει πολλούς τραυματισμούς.

Πιο πρόσφατα, τον περασμένο Μάιο, μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της από μαχαιριές και ακόμη ένας έφηβος τραυματίστηκε στη νοτιοδυτική πόλη Γκουάνγκτζου από επίθεση 20χρονου άνδρα, στον οποίο στη συνέχεια επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης από το δικαστήριο.

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